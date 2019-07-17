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В Украину возвращается жара: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

17 июля, 15:54

До конца недели в Украине местами будет мокро, но в некоторых областях станет больше 30 градусов

Фото: Сегодня

В Украине все еще пройдут дожди с грозами, но температура воздуха будет подниматься и на выходных местами перевалит за 30 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 18 июля в Киеве ожидается местами дождь и 21-23 градуса, а также порывы ветра до 11-13 м/с. А вот в пятницу температура воздуха повысится до 23-25 градусов. На выходных, 20 и 21 июля будет почти жара – 26-28 градусов.

По Украине также ожидаются дожди и потепление.

"Дожди с локальными грозами пройдут в северных областях, в отдельных районах запада. А на остальной территории – центр, восток, юг – будет сухо и солнечно. Температура воздуха 18 июля достигнет днем ​​21-25 градусов, в восточных областях, в южной части и в Днепропетровской области ожидается уже 25-29 градусов. 19, 20 и 21 июля в Украину вернется жара: везде предполагается 25-29 градусов, на юге, на востоке и местами в центральных областях – 28-33 градусов", – написала Диденко.

Отметим, что похолодание в Украине почти и не чувствуется, за исключением ночей. Во второй половине июля и почти на весь август стоит ожидать настоящего лета. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

А тем временем в Украине продолжается жатва. Аграрии во всех областях Украины намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,9 млн га, или 40% к прогнозу. Но сбор урожая в этом году усложнен погодными условиями. Эксперты назвали риски для украинского урожая в связи с погодой.


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Тег погода, дождь, жара, диденко, синоптик

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Сегодня

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