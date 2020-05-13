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Дожди уйдут, но теплее не станет: чего ждать от погоды 13 мая (карта)

13 мая, 05:15

Тина Наринецкая

На Левобережье местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с

В Украине сегодня, 13 мая, будет сухо, но все еще прохладно. Осадки синоптики прогнозируют только в Карпатах и на Закарпатье, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"13 мая в Украине без осадков, лишь ночью в восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, днем в Карпатах и на Закарпатье небольшой дождь", – говорится в сообщении.

Ветер в стране будет северо-западный с переходом на юго-западный, со скоростью 7-12 м/с. На Левобережье местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

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Температура в стране установится на уровне 12-17 градусов тепла. В южных областях будет немного теплее – тут прогреет до 19 градусов тепла. А вот холоднее всего будет в Карпатах – тут ожидаются 7-12 градусов тепла.

Напомним, совсем недавно во Львове выпал майский снег.

А вот в Киеве за сутки выпала месячная норма осадков – дожди в столице побили почти 130-летний рекорд. Коммунальщикам пришлось очищать ливневки и просить жителей столицы не бросать на улицах мусор, так как он забивает ливнестоки.

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