Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,59
29,14
  1. Последние новости Украины

Дожди уйдут, но теплее не станет: синоптики дали прогноз на 21 мая (карта)

21 мая, 07:52

Тина Наринецкая

Небольшие дожди ожидаются в южных областях и в Приазовье

В Украине, где недавно бушевала непогода, 21 мая будет сухо, но довольно прохладно. Небольшие дожди синоптики прогнозируют в южных областях и в Приазовье, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"21 мая в южной части и Приазовье кратковременные дожди, на остальной территории без существенных осадков", – говорится в сообщении.

Ветер в стране ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Реклама

В тренде
На смену дождям придут заморозки: синоптик предупредила о похолодании

Температура в стране установится уровне 13-18 градусов тепла.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 мая Украину накрыли дожди и местами бушевал сильный ветер. Так, например, в Харькове непогода устроила деревопад.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз синоптики карта Украина дожди погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 20 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 20 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 21 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 21 мая и все подробности из регионовУкраина
В Кабмине предложили перекроить украинскую систему пенсий
В Кабмине предложили перекроить украинскую систему пенсийЭкономика
Карантин в Украине снова продлят: Ляшко назвал новую дату
Карантин в Украине снова продлят: Ляшко назвал новую датуУкраина
Рада приняла решение о пенсионном возрасте для женщин
Рада приняла решение о пенсионном возрасте для женщинЭкономика
Пресс-конференция Владимира Зеленского: полное видео
Пресс-конференция Владимира Зеленского: полное видеоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...