Дожди уйдут, но теплее не станет: синоптики дали прогноз на 21 мая (карта)

Небольшие дожди ожидаются в южных областях и в Приазовье

В Украине, где недавно бушевала непогода, 21 мая будет сухо, но довольно прохладно. Небольшие дожди синоптики прогнозируют в южных областях и в Приазовье, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"21 мая в южной части и Приазовье кратковременные дожди, на остальной территории без существенных осадков", – говорится в сообщении.

Ветер в стране ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

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Температура в стране установится уровне 13-18 градусов тепла.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 мая Украину накрыли дожди и местами бушевал сильный ветер. Так, например, в Харькове непогода устроила деревопад.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

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