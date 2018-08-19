ДТП с автобусом украинцев в Польше: из медучреждений выписали пять человек

В ближайшее время местные власти предоставят Украине официальную информацию об аварии

Три ребенка и двое взрослых, которые находились в автобусе, попавшем в ДТП в Подкарпатском воеводстве были выписаны из медицинских учреждений Польши. Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

Также дипломат сообщил, что завтра местные власти дадут украинской стороне официальную информацию по происшествии.

Трагедия произошла поздно вечером в пятницу, 17 августа, на шоссе №28 в районе села Лешава-Дольна в Подкарпатье. Автобуса пробил энергоемкий барьер, ударился в деревянный крест, который стоял на повороте, а после этого перевернулся и сорвался со склона.

Как сообщалось, в результате ДТП погибли три человека, остальных госпитализировали в медицинские учреждения в Перемышле, Ярославе, Леске, Бжозове, Саноке и Устриках Дольных. Те, кто не нуждался в медпомощи, уже направились в Украину.

Также в сети появились новые фото с места аварии автобуса. На кадрах видно, что автобус разбился всмятку после падения со склона.

Напомним, названа причина ДТП с украинцами в Польше. Эксперты сделали предварительные выводы после изучения места трагедии.