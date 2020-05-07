Дубилет сравнил смертность в Украине с 2013 по 2020 год: результаты удивляют

В отличие от Европы и США, в Украине не произошло резкого скачка смертности во время эпидемии коронавируса, поэтому нет повода говорить о том, что власти замалчивают настоящее количество жертв.
Об этом сообщил бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале, опубликовав там же график смертности за январь-апрель в 2013-2020 годах.
"Как видите, на период карантина смертей в абсолютном значении, к счастью, больше не стало. Это сильно отличается от подобных графиков из стран Европы и США, где хорошо видны страшные пики", – пишет Дубилет.
При этом он отметил рост смертности в феврале 2014 года, что может объясняться холодами и эпидемией гриппа.
Также экс-министр обратил внимание на снижение количества смертей в целом из года в год, что объясняется сокращением населения "как по естественным причинам, так и из-за оккупации".
По официальным данным, по состоянию на 7 мая в стране насчитывается 13 691 случай инфицирования коронавирусом, из них 507 были обнаружены за предыдущие сутки. Также с начала эпидемии почти 2,4 тысячи человек побороли болезнь, а 340 скончались.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина приближается к умеренному уровню распространения коронавируса и движется по пути оптимистического прогноза развития эпидемии.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк