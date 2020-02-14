Дубилет уточнил свои слова о спутниках и переписи населения на Донбассе и в Крыму

Чиновник отметил, что пока об использовании спутников речь не идет, но представители ООН готовы поделится опытом

Фото: facebook.com/dubilet

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет прокомментировал бурное обсуждение в соцсетях его слов о том, что для проведения переписи жителей на Донбассе и в Крыму могут использоваться данные спутников.

"В Интернете распространилась новость о том, что якобы планируем провести перепись населения на оккупированных территориях через спутник", – написал он в Facebook.

Чиновник решил прояснить ситуацию, он уточнил, что время интервью журналист спросил у него о недавней встрече с представителями ООН.

"Я рассказал, что мы обсуждали результаты нашей оценки численности населения. Затем мы перешли к теме подсчета населения на оккупированных территориях. Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и других горячих точках через спутник, и они могут помочь нам бесплатно с этим проектом. Решили, что надо изучить, насколько это возможно", – написал Дубилет.

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После публикации интервью, как отметил Дубилет, по Интернету разошлась новость с заголовком "Дубилет хочет подсчитать украинцев через спутник".

"Причем в сети люди постили только заголовок, без контекста выше. Часть начали писать, что мы хотим потратить на это какие-то сумасшедшие бюджеты, часть просто решила, что я какой-то космонавт", – отметил Дубилет.

При этом чиновник посетовал на то, что ему не хватает опыта, "чтобы не говорить то, что может разойтись неправильными заголовками".

Более детально о том, какое заявление Дубилета вызвало бурное обсуждение в соцсетях читайте на сайте "Сегодня".

Напомним, ранее Дубилет сообщил, что пробная электронная перепись показала, что население Украины по состоянию на декабрь 2019 года составляет 37 миллионов 289 тысяч человек.

Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.

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