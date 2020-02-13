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Перепись Донбасса из космоса: соцсети ответили Дубилету фотожабами

13 февраля, 20:10

Футуристическое предложение министра рассмешило украинцев

Фото: twitter.com/xyeviidonbass

Фото: twitter.com/xyeviidonbass

Идея украинских властей провести перепись населения на неподконтрольной части Донбасса и в оккупированном Россией Крыму с помощью спутника рассмешила пользователей соцсетей.

Они поделились собственным видением того, как это будет происходить, несмотря на то, что, по словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, подобные проекты уже осуществлялись в прошлом.

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Напомним, что перепись населения неподконтрольных территорий уже обсуждалась с представителями ООН, которые, как утверждает Дубилет, будут помогать Украине с проектом спутниковой съемки.

"Похожий проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властью. Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять примерное количество населения. Но пока я не могу сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты количество населения в Крыму и на оккупированных территориях", – сказал министр.

Отметим, что ранее Дмитрий Дубилет огласил результаты пробной электронной переписи, согласно которой население Украины по состоянию на декабрь 2019 года составляет 37 миллионов 289 тысяч человек.

Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.

Кроме того, как сообщил ранее премьер-министр Алексей Гончарук, правительство планирует внедрить онлайн-инструменты для более эффективного процесса переписи населения Украины.

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Крым Донбасс курьез население перепись населения фотожаба Дмитрий Дубилет

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