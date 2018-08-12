ВМС понесли потери: два матроса погибли в ДТП

Сегодня, 10:01

Виновником автоаварии является гражданское лицо, заявили в командовании ВМС

В результате ДТП 10 августа погибло двое военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, сообщается на странице ВМС в Facebook.

ДТП произошло из-за несоблюдения правил дорожного движения гражданским лицом, говорится в сообщении.

"10 августа 2018 года из-за нарушения правил дорожного движения гражданским лицом погибли старший матрос Кравцов Константин Александрович и матрос Литвиненко Андрей Николаевич", – сообщили в ВМС.

Отмечается, что командование воинских частей, в которых служили погибшие, проводит служебные расследования.

Также в ВМС выразили сочувствие родным и близким погибших.

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Напомним, в ночь на 21 июля в Ровно произошло ДТП, в котором погиб украинский военный, а еще один был травмирован. Авария произошла около двух часов ночи на улице Макарова.

Ранее сообщалось, что у берегов островного государства Кабо-Верде, лежащего в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки, на борту судна Atlantic Harmony погибли два украинских моряка. Корабль принадлежит турецкой компании и шел под флагом Гонконга.

Также в Херсонской области пьяный военный комиссар за рулем насмерть сбил молодую супружескую пару, оставив сиротами двух девочек.
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