Завтра украинцев ждет приятная погода, но это ненадолго – на пороге холода

/ Фото: Pixabay

Лето не пускает осень в Украину – завтра, 11 сентября, все еще будет очень теплая и комфортная погода: без дождей и до +29. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, два мощных антициклона с востока и запада Европы предопределят в большинстве стран, включая Украину, сухую малооблачную солнечную погоду.

"Кроме сухой погоды украинцев порадует комфортная температура воздуха. В течение дня ожидается 25-29 градусов. Ветер восточного и юго-восточного направления 3-8 м/с. В столице будет наблюдаться идеальный синоптический комфорт, ни какой "метеозрады": ни дождя, ни тумана, ни жары, ясно, сухо, 27 градусов", – написала Диденко.

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Синоптик отметила, что теплый воздух продержится до выходных, а в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает.

В тренде Два мощных антициклона принесут летнюю погоду в Украину

"В восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей Украины на выходных еще продлится теплая погода. А завтра, 11 сентября, везде – прекрасная осень", – добавила она.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

А пока в Украине никак не отступит летняя погода, на Японию обрушился мощный тайфун – авиарейсы отменены, есть погибшие. Тайфун "Факсай" унес жизнь одного человека и еще 36 пострадали.

А на днях ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова, погибли 43 человека. При этом тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Смотрите последствия стихии в сюжете:

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