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Лето не пускает осень в Украину: синоптики порадовали прогнозом погоды

10 сентября, 09:16

Сегодня украинцев будет радовать приятная погода, хоть продержится она и не долго

/ Фото: Сегодня

Похолодание в Украину придет с дождями только на выходных, а вот сегодня, 10 сентября, ожидается сухая погода на всей территории страны с комфортной температурой воздуха, а местами будет все еще по-летнему – до +28. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Свежее всего будет в западных областях 22-25 градусов и без осадков.

А вот в центральных, восточных, северных и южных областях будет примерно одинаковая погода – 25-27 градусов, местами до +28. Дождей не будет нигде.

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В Киеве 26-28 градусов и переменная облачность.

В тренде
Лето не пускает осень в Украину: синоптики порадовали прогнозом погоды

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

А пока в Украине никак не отступит летняя погода, на Японию обрушился мощный тайфун – авиарейсы отменены, есть погибшие. Тайфун "Факсай" унес жизнь одного человека и еще 36 пострадали.

А на днях ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова, погибли 43 человека. При этом тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Смотрите последствия стихии в сюжете:

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Источник: Сегодня

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