Лето не пускает осень в Украину: синоптики порадовали прогнозом погоды

Сегодня украинцев будет радовать приятная погода, хоть продержится она и не долго

/ Фото: Сегодня

Похолодание в Украину придет с дождями только на выходных, а вот сегодня, 10 сентября, ожидается сухая погода на всей территории страны с комфортной температурой воздуха, а местами будет все еще по-летнему – до +28. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Свежее всего будет в западных областях 22-25 градусов и без осадков.

А вот в центральных, восточных, северных и южных областях будет примерно одинаковая погода – 25-27 градусов, местами до +28. Дождей не будет нигде.

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В Киеве 26-28 градусов и переменная облачность.

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А на днях ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова, погибли 43 человека. При этом тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Смотрите последствия стихии в сюжете:

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