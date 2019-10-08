Два подрывника за двое суток: копы продолжают задерживать украинцев со взрывчаткой

В Хмельницком ревнивец бросил гранату в дом бывших родственников, а под Днепром минер угрожал серьезным взрывом

В Хмельницком ранее судимый местный житель на почве ревности бросил гранату в дом родственников своей бывшей. Мотивировал он свой поступок тем, что они виноваты в разводе.

Обошлось без пострадавших, а нападавшего, благодаря описанию очевидца, нашли и задержали.

А в Днепропетровской области стражи порядка задержали псевдо-подрывника. Он сам позвонил и сообщил, что у него есть 10 килограммов тротила и он "подорвет все вокруг".

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Вычислили горе-подрывника за 10 минут, однако взрывчатки не обнаружили. Сам минер был сильно пьян.

Напомним, ранее полицейские два дня подряд получали анонимные сообщения о массовых заминированиях. 19 сентября пришлось перепроверить на наличие взрывчатки более полусотни объектов в Киеве: это 11 детсадов, 8 медучреждений, 20 жилых домов, 22 ТРЦ, мосты и госучреждения. Аналогичное сообщение поступило 20 сентября — и снова для проверок пришлось привлекать кинологов, взрывотехников, киберполицию, поскольку письма с угрозами поступали на электронную почту. К счастью, опасных предметов не обнаружили, но, увы, не нашли и "минеров". Еще одно подобное происшествие произошло в Деснянском районе — тут по телефону заминировали всю улицу Бальзака. Злоумышленника по­­лицейские вычислили.

Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

Новости "Сегодня" ранее уже писали, что в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

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