Двери НАТО открыты для Украины – Столтенберг

Альянс продолжает работать с такими странами как Босния и Герцеговина, а также Украина и Грузия

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Двери НАТО открыты для Украины – Столтенберг //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg 2019-03-19T14:33:00+02:00 Украина Альянс продолжает работать с такими странами как Босния и Герцеговина, а также Украина и Грузия

Североатлантический альянс остается надежным партером Украины для членства в Альянсе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

"Двери НАТО остаются открытыми. Мы продолжаем работать с такими странами как Босния и Герцеговина, а также Украина и Грузия", - сказал глава Альянса Йенс Столтенберг,.

Напомним, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Элиот Энгель выступил за твердую поддержку присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

Мы также писали, что президент Украины Петр Порошенко обещал подать заявку на вступление Украины в Евросоюз и получить План действий по членству в НАТО до 2023 года.

Кроме того, 7 февраля Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало необратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.

Отметим, НАТО готовит проекты помощи Украине.

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