Двери НАТО открыты для Украины – Столтенберг
Альянс продолжает работать с такими странами как Босния и Герцеговина, а также Украина и Грузия
Североатлантический альянс остается надежным партером Украины для членства в Альянсе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.
"Двери НАТО остаются открытыми. Мы продолжаем работать с такими странами как Босния и Герцеговина, а также Украина и Грузия", - сказал глава Альянса Йенс Столтенберг,.
Напомним, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Элиот Энгель выступил за твердую поддержку присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.
Мы также писали, что президент Украины Петр Порошенко обещал подать заявку на вступление Украины в Евросоюз и получить План действий по членству в НАТО до 2023 года.
Кроме того, 7 февраля Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало необратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.
Отметим, НАТО готовит проекты помощи Украине.
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