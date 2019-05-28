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Двое узников Кремля написали письма из российских тюрем

28 мая, 16:49

По словам Ирины Геращенко, российские пленники следят за новостями из Украины

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что получила письма от украинских политзаключенных Станислава Клыха и Рустема Ваитова. Об этом она написала в Facebook.

"Главное в этих письмах – предложение на украинском "До встречи!". Пленники следят за новостями из Украины, благодарят всех за письма и поддержку заключенных и их семей, очень надеются на освобождение", - отметила Геращенко.

Геращенко напомнила, что в прошлом году Украина предпринимала неоднократные попытки освободить политзаключенных, в рамках минской группы и через обмудсмена передавала предложения о форматах обмена, однако "Кремль занял деструктивную позицию и заблокировал любые попытки решения гуманитарных вопросов".

"Я написала всем политзаключенным и военнопленным письма, в которых сообщила, что приняла решение об отставке с должности уполномоченного по Донбассу и участника гуманитарной группы в Минске. Но и в дальнейшем как политик и как общественный деятель буду всеми силами их поддерживать и способствовать освобождению", – отметила Геращенко.

Кроме того, она призвала писать политзаключенным слова поддержки и новости из Украины.

Ранее сообщалось, что узник Кремля Станислав Клых объявил голодовку.

Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Клыха и другого украинца Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.

Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

В сентябре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил Рустема Ваитова на 5 лет заключения за якобы участие в международной исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир".

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Тег Геращенко, политзаключенные, Клых

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