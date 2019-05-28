Двое узников Кремля написали письма из российских тюрем

По словам Ирины Геращенко, российские пленники следят за новостями из Украины











Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что получила письма от украинских политзаключенных Станислава Клыха и Рустема Ваитова. Об этом она написала в Facebook.

"Главное в этих письмах – предложение на украинском "До встречи!". Пленники следят за новостями из Украины, благодарят всех за письма и поддержку заключенных и их семей, очень надеются на освобождение", - отметила Геращенко.

Геращенко напомнила, что в прошлом году Украина предпринимала неоднократные попытки освободить политзаключенных, в рамках минской группы и через обмудсмена передавала предложения о форматах обмена, однако "Кремль занял деструктивную позицию и заблокировал любые попытки решения гуманитарных вопросов".

"Я написала всем политзаключенным и военнопленным письма, в которых сообщила, что приняла решение об отставке с должности уполномоченного по Донбассу и участника гуманитарной группы в Минске. Но и в дальнейшем как политик и как общественный деятель буду всеми силами их поддерживать и способствовать освобождению", – отметила Геращенко.

Кроме того, она призвала писать политзаключенным слова поддержки и новости из Украины.

Ранее сообщалось, что узник Кремля Станислав Клых объявил голодовку.

Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Клыха и другого украинца Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.

Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

В сентябре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил Рустема Ваитова на 5 лет заключения за якобы участие в международной исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир".

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