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Экс-беркутовцев вывезли из Лукьяновского СИЗО – адвокат

29 декабря, 12:13

По словам Варфоломеева, задержанных могли вывезти ночью

Фото: facebook.com/andriy.pavlovskiy

Фото: facebook.com/andriy.pavlovskiy

Бывших беркутовцев, которые находились в Лукьяновском СИЗО, уже вывезли оттуда. Об этом сообщил адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев "Громадському радио".

По словам Варфоломеева, обвиняемых Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, вывезли, скорее всего, ночью.

"Знаем, что их вывезли из СИЗО. Не могу сказать, когда вывезли. Видимо, ночью. Коллеги их (бывшие беркутовцы, – Ред.) говорили…", – сказал Варфоломеев.

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Направили ли их на место обмена пленными, который сегодня происходит под Горловкой, он не знает.

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facebook.com/romabra

В то же время активист Владислав Грезев, дежуривший в СИЗО всю ночь, сообщает, что на 3:30 от двух разных источников, находящихся в СИЗО, была информация, что экс-беркутовцы внутри.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", активисты собрались под изолятором накануне вечером, протестуя против решения Киевского апелляционного суда, который отпустил всех экс-беркутовцев – Сергея Тамтуру, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Олега Янишевского и Сергея Зинченко – под личное обязательство.

Ранее СМИ сообщали, что экс-беркутовцев отправят на обмен, который проходит сегодня, 29 декабря, в районе Горловки Донецкой области.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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