В полиции рассказали, что происходит под Лукьяновским СИЗО

Столкновений в течение суток не было

Фото: facebook.com/andriy.pavlovskiy

Под Лукьяновским СИЗО в Киеве, которое продолжают блокировать активисты из-за обмена пленных, на данный момент ситуация спокойная. Об этом сообщили в Главном управлении полиции, передает УНН.

Как рассказали правоохранители, по состоянию на 9.00 утра никаких столкновений под СИЗО не было.

"Пока все спокойно, никаких столкновений не было (в течение суток, – Ред.)", – отметили в полиции.

Реклама

Также там уточнили, что правоохранителей под Лукьяновским СИЗО "достаточное количество".

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", активисты собрались под изолятором накануне вечером, протестуя против решения Киевского апелляционного суда, который отпустил всех экс-беркутовцев – Сергея Тамтуру, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Олега Янишевского и Сергея Зинченко – под личное обязательство.

В тренде Плачут и верят: жены спецназовцев Коринькова и Глондаря пять лет ждут мужей из плена

Ранее СМИ сообщали, что экс-беркутовцев отправят на обмен, который предположительно должен состояться сегодня, 29 декабря, в районе Горловки Донецкой области.

При этом известно, что украинские СМИ не получат аккредитацию на обмен удерживаемыми лицами.

Тем временем, колонна с удерживаемыми на территории так называемой "ДНР" лицами выехала из Западной исправительной колонии в Макеевке под Донецком к месту проведения обмена пленными.

Смотрите также спецвыпуск "Сегодня" на канале "Украина" в 11:00.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама