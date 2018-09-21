Эксперт дал совет как сэкономить в путешествии

Куда отправиться в отпуск и при этом не потратить все сбережения – такой вопрос, пожалуй, возникает у всех перед заслуженным отдыхом. Конечно, можно не особо заморачиваться и стандартно поехать в Турцию или Египет, чтобы провести отпуск на пляже или около бассейна. Ведь несмотря на разнообразие туристических направлений, наибольшим спросом среди украинцев пользуются именно Турция и Египет, спрос на которые неумолимо растет. Но после запуска безвизового режима активно начал развиваться и туризм в европейские страны. Сейчас есть очень много других, необычных и недорогих направлений, на которые можно обратить внимание.

Один из интересных вариантов для путешествий – это стоповер. Это не слишком легко в исполнении, но зато позволяет по максимуму выжать из поездки, да еще и сэкономить. Его суть состоит в том, что человек летит сначала в промежуточную страну, проводит там несколько дней, а уже после летит в свой пункт назначения. Для украинцев оптимальный пересадочный пункт – это Польша, осенью билеты туда стоят гораздо дешевле, да и улететь из Польши можно по сотням направлений.

"В октябре заметно дешевеют перелеты в Польшу, откуда можно сделать транзит в более интересные места. Я часто строю маршруты путешествий с так называемым "стоповером". Киев – 1-2 дня остановки в промежуточном городе – конечная точка. Обратно при желании можно так же. Киев – Быдгощ – 12 долларов, (например: Киев – Быдгощ – Дублин (Ирландия) – 24 долл.)

Киев – Краков – 16 долл., (десяток городов Италии до 20 долл., или Франция (Лурдес и Марсель по 16-18 долл.)

Киев – Познань – 16 долл. (Познань – Париж – 16 долл., или в Испанию до Кастельон-де-ла-Плана, или до Жироны за 18 долл., до Мальты 24 долл., до Исландии 30 долл.)", – поясняет профессиональный путешественник Андрей Николаев.

Андрей Николаев рассказывает, что летом, в высокий сезон, он летал из Польши в Исландию за 60 долларов с багажом, в то время, как билеты туда и обратно из Украины в Исландию обошлись бы больше 300 долл.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, где в этом году украинцы провели летние отпуска. А для тех, кто только возвращается с отдыха, давали советы по безболезненному переходу в рабочий режим.

Более подробно о том, куда можно отправиться на отдых осенью, читайте в материале сайта "Сегодня": Туристическая осень: где отдохнуть дешево и необычно