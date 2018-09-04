На курорт за 1100 долларов: где украинцы провели летние отпуска

Сегодня, 13:37

Если не успели отдохнуть летом – не беда, впереди еще "бархатный сезон", но не дешевый


Туристические операторы подводят итоги летнего курортного сезона. Самым большим спросом пользовались путевки, путешествия на двоих в пределах тысячи долларов и новая страна-лидер морского направления.

Алина только что вернулась с отдыха. Отпуск провел на Черноморском побережье Херсонской области. Жили – в палатках, положительных эмоций море.

"Приятно то, что просыпаешься под звуки моря, вот и погода как раз не подвела – как раз было относительно сухо, не дождливая", – рассказала она.

Однако немало украинцев позволили себе летний отдых за границей. В турфирме подтверждают: летом спрос на путевки был стабильно высоким. В среднем украинцы платили 1100 долларов на двоих за неделю отпуска.

"По сравнению с прошлым годом, стали больше летать, потому что все-таки в отпуск летом все хотят. Плюс сыграло роль еще безвизовый режим. Летают в Испанию, Болгарию, в Грецию активно, Кипр и так был практически безвизовый, Италия, Франция", – рассказала эксперт по туризму Елизавета Коломиец.

Но если отдохнуть в июле-августе вы не успели – расстраиваться не стоит, впереди "бархатный сезон". Однако на существенное удешевление тура не рассчитывайте.

"Наоборот, цена только увеличивается, потому что в бархатный сезон все хотят отдохнуть, и не так жарко, и уже все-таки людей меньше", – рассказала эксперт по туризму.

Чтобы максимально бюджетно отдохнуть на море за границей – в бархатный сезон эксперты советуют выбирать направление Египта. Там цены начнут расти только с ноября.

Лето ушло, украинцы снова возвращаются из теплых краев и пляжей в трудовые будни. Мы писали, как безболезненно перейти в рабочий режим. Синдром окончания отпуска – этот термин мы придумали сами, но это – почти медицинский диагноз. По крайней мере, психотерапевты дают вполне конкретные и, кстати, дельные советы, как безболезненно перейти в рабочий режим и даже получить от этого удовольствие.
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"Сегодня"

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