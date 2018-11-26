Экстренное заседание Рады: Парубий объявил перерыв

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил перерыв перед во время перед началом рассмотрения вопроса о введении военного положения в Украине.

Данный вопрос был вынесен на обсуждение во время внеочередного заседания парламента, на котором присутствуют члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом и секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Вчера Российская Федерация впервые … открыто, не прячась, применила против Украины вооруженный силы", – заявил он на заседании.

Он выразил поддержку решению СНБО о введении военного положения в Украине и обещал, что сегодня Рада примет "необходимое решение".

Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина? Смотрите в выпусках в 19.00 и 23.00.

Как известно, в ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней.

Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Также мы писали, что перед перед экстренным заседанием Верховной Рады курс наиболее ликвидных акций украинских компаний, торгуемых на зарубежных площадках, снизился.

Кроме того, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ президента Петра Порошенко о введении правового режима военного положения.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".