Эпидемиолог объяснил, почему коронавирусом заразилось много врачей

В Украине все больше зараженных коронавирусом врачей. Во многом причиной стало то, что врачи контактировали с больными без необходимых средств защиты – в определенных случаях маски могли и не спасти. Об том рассказал в интервью сайту "Сегодня" врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией Сумского государственного университета Николай Чемич.

Он заверил, что сейчас у врачей хватает средств индивидуальной защиты в областях, но отмечает, что и критического наплыва больных тоже нет.

"Пока идет заполнение стационаров первой волны. Если пойдет заполнение стационаров второй волны, то средств индивидуальной защиты может не хватить. Почему высокая заболеваемость среди врачей? Болеть начали врачи, которые далеки от инфекционных патологий. Я как инфекционист знаю, что вот это заразно и нужна определенная защита, чтобы не инфицироваться. Врачи, которые заболели первыми, не знали, что общаются с больными и могут инфицироваться. Хотя могли использовать маски, перчатки, очки. Большое число людей, которые болели, не говорили о своих контактах с людьми, которые приехали из-за границы. То есть, врач работал как обычно без дополнительных средств защиты. Сейчас врачи относятся к проблеме более настороженно. Сейчас мы общаемся с пациентами, как с потенциально зараженными COVID-19", – рассказал Чемич.

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Как рассказывал министр здравоохранения Максим Степанов, по состоянию на 27 апреля в Украине коронавирусом заразились уже 1749 медиков. Только за сутки, 26 апреля, подтвердились 73 новых случая.

Николай Чемич также говорил, что Украину накроет вторая волна коронавируса. По его словам, причиной станет послабление карантина, что приведет к обмену вирусом между людьми. Также он отметил, что вакцина не появится раньше, чем через год.

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