Эрдоган поздравил Зеленского с победой на выборах

Президент Турции провел телефонный разговор с новоизбранным президентом

Фото: AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Об этом сообщил источник в канцелярии турецкого лидера.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора господин президент поздравил Зеленского с победой на прошедших выборах", – сообщил источник.

Президент Турции – не единственный иностранный лидер, который поздравил Зеленского. С реакцией остальной части мира на результаты президентских выборов в Украине вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня".

Напомним, во вторник, 23 апреля, в 17:45 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% ( 13 541 530 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов).





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