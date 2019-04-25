Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Эрдоган поздравил Зеленского с победой на выборах

Сегодня, 10:24

Президент Турции провел телефонный разговор с новоизбранным президентом

Фото: AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Об этом сообщил источник в канцелярии турецкого лидера.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора господин президент поздравил Зеленского с победой на прошедших выборах", – сообщил источник.

Президент Турции – не единственный иностранный лидер, который поздравил Зеленского. С реакцией остальной части мира на результаты президентских выборов в Украине вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня".

Напомним, во вторник, 23 апреля, в 17:45 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% ( 13 541 530 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов).


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, Зеленский, поздравление, Украина, Эрдоган

Вы сейчас просматриваете новость " Эрдоган поздравил Зеленского с победой на выборах". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что нам готовит северный сосед

Сегодня, 08:27

Зеленский и Запад: с кем из мировых лидеров ближе всего сойдется новый президент

Сегодня, 07:51

Контакты Зеленского с иностранными лидерами пока только очерчивают контуры внешней политики Украины в следующие пять лет

Все о планах Зеленского на тарифы и Минские соглашения: совпадают ли желания и полномочия

Сегодня, 07:19

Может решить вопрос тарифов и обещает переформатировать "Минск"

Премьер Нидерландов поздравил Зеленского с победой и обсудил с ним дело МН-17

Вчера, 21:23

"Боинг-777" был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей

Прогулки каждый день: сколько нужно ходить для похудения

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю

Велосипедистка дня: фэшн-модель с ником Kayla G

Почему нельзя спать с мокрой головой?

Ученые нашли доказательства того, что Вселенная — это голограмма

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Вчера, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Вчера, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Российские болельщицы в бомбической форме

Как стирать обувь в стиральной машине