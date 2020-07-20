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Что делать, если член семьи заразился коронавирусом: Степанов дал советы

20 июля, 09:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Самое главное – свести к минимуму контакты зараженного со здоровыми

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге рассказал, как нужно проходить самоизоляцию, если дома один из членов семьи заразился коронавирусом.

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Он напомнил, что самоизоляция – это когда человек максимально ограничивает свои контакты с другими людьми. Самоизолироваться можно уже после того, как появились симптомы COVID-19 и вы ждете результатов теста, или в случае контакта с уже зараженным.

"Когда вы проходите самоизоляцию, желательно максимально дистанцироваться от остальных членов семьи. Если есть возможность – пребывать в отдельной комнате. Пользоваться посудой, которой не пользуются другие члены семьи. Свести до минимума любые контакты с остальными членами семьи. Максимально проветривать помещение, делать влажную уборку и, конечно, максимально пользоваться дезинфекторами – они существенно снижают риск инфицирования ваших близких", – сказал Степанов.

Отметим, коронавирусная инфекция, несмотря на все еще действующий в стране карантин, продолжает распространяться – каждый день COVID-19 диагностируют у сотен украинцев. Как сообщали новости "Сегодня", семейный врач из Червонограда Марьяна Климцив рассказывала о симптомах коронавирусной инфекции по дням.

Напомним, недавно максим Степанов рассказывал, как избежать карантина после отдыха за границей. Люди уже начинают летать в Европу, но не очень хотят сидеть дома после возвращения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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коронавирус Максим Степанов COVID-19 самоизоляция

Источник: Сегодня

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