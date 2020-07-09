Минздрав объяснил, как избежать карантина после отдыха за границей

Люди уже начинают летать в Европу, но не очень хотят сидеть дома после возвращения

Граждане, которые прибывают в Украину из стран "красной зоны" (с высоким уровнем заболеваемости COVID-19), должны проходить двухнедельную самоизоляцию. Но для того, чтобы этого избежать, можно самому сделать ПЦР-тест в частной лаборатории и при отрицательном результате человек освобождается от домашнего карантина. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, важно, чтобы лаборатория была аккредитована Центром общественного здоровья.

"Человек, который приезжает из стран "красной зоны" должен пройти самоизоляцию на протяжении 14 дней, установив приложение "Дій вдома". Но он может пройти ПЦР-тестирование в частной лаборатории. Важно чтобы эта лаборатория была аккредитована ЦОЗ. В случае отрицательного теста, лаборатория сообщает ЦОЗ, автоматически идет администрирование приложения, и вы получаете сообщение в приложении и исключаетесь из списка. Важно, чтобы был указан действующий номер телефона", – сказал Степанов.

А тем временем в МИД Украины опубликовали важную памятку, что делать украинцам перед выездом за границу. Если путешественника задержат на паспортном контроле – это будет его личная ответственность, предупредили в ведомстве.

Также новости "Сегодня" писали, какие страны уже открыты для отдыха украинцев. На сегодняшний день свои границы для граждан Украины открыли всего 23 страны. Еще одна, Хорватия, официально границы не открывала, но пускает украинских туристов, поскольку страна в ЕС, но не в Шенгене, и приравняла туризм к поездкам, которые представляют для них экономический интерес.

Смотрите также разьяснения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы относительно путешествий за границу:

Видео: МИД Украины

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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