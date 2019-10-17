Эсминец Porter закончил свою миссию в Украине

Porter был пришвартован в Одесском морском порту с 13 по 16 октября

/ Фото: twitter.com/USNavyEurope

Из Одессы отбыл корабль военно-морского флота США USS Porter (DDG-78). Об этом сообщили в управлении Службы безопасности Украины в Одесской области.

"Завершился четырехдневный визит корабля ВМФ США USS Porter (DDG-78) в Украину. Судно, которое было пришвартовано в Одесском морском порту с 13 по 16 октября, прибыло в рамках расширения международного сотрудничества и укрепления партнерских взаимоотношений Украины со странами-членами НАТО", - указали в управлении в Facebook.

Как отмечается, это уже третий с начала 2019 года визит боевого корабля ВМС США в Украину.

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"В соответствии с программой визита состоялись совместные тренировки американского судна с Военно-морскими силами Украины. Также для иностранного экипажа были проведены экскурсии по историческим местам региона и спортивные мероприятия", – добавили в управлении.

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Напомним, по данным Генштаба ВСУ, американский эсминец Porter прибывал в Одессу для патрулирования Черного моря.

Как сообщали новости "Сегодня", в середине сентября в Черное море вошло скоростное судно США, которое взбудоражило россиян. Российские СМИ писали о неком военном грузе для Украины, но все оказалось гораздо проще.

Видео: YouTube

Напомним, в начале августа в Черное море заходил американский эсминец, за которым россияне начали "охоту".

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