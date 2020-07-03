"Есть большая проблема", – Гриневич о ситуации в системе образования Украины

Назначение на должность и.о. министра образования Сергея Шкарлета может привести к изменению языковой политики в украинской системе образования. Об этом заявила министр образования Украины в 2016-2019 годах Лилия Гриневич во время Киевского форума по безопасности.

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"Назначение человека с антимайданными ценностями, члена Партии регионов, человека, который неоднократно публично свидетельствовал, что разделяет их подходы, может привести к изменению языковой политики в системе образования", - считает Гриневич.

Экс-министр напомнила, что предыдущая власть смогла защитить в Венецианской комиссии позиции по языку в образовании.

"И сейчас этот трансформационный процесс как раз происходит. И его очень легко поставить на стоп под влиянием разнообразных обманных вещей, которые будут очень хорошо вписываться в российскую рамку", - подчеркнула она.

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Также Гриневич считает, что сейчас ситуация в сфере образования является тревожной.

"Как только началась эта идея об отмене ВНО, общество поднялось. Потому что благодаря этой реформе дали возможность вступать детям честно и по своим результатам", - сказала экс-министр.

По ее словам, риск появился и для Новой украинской школы, которую начало вводить правительство Арсения Яценюка.

"Эта реформа уже идет, но впереди еще очень много сложных этапов. И есть большая проблема, если мы будем видеть текущее бездействие правительства по этой реформе", – добавила Гриневич.

Напомним, после назначения Кабинетом министров Сергея Шкарлета и.о. министра образования, ученые и студенты вышли на протест. Активисты обвиняют чиновника в плагиате диссертации.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Сергей Шкарлет сейчас на испытательном сроке и должен проявить себя на этой должности в ближайшие месяцы.

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