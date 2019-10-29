Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,07
27,79

"Есть предварительная дата": Пристайко озвучил сроки встречи в "нормандском формате"

29 октября, 12:41

Пока не все участники "нормандского формата" окончательно согласовали дату встречи

Фото: ukrinform.ru

Фото: ukrinform.ru

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что отведение войск в поселке Золотое Луганской области на линии разграничения началось, и отметил, что надеется, что встреча лидеров "нормандской четверки" состоится уже в ноябре. Но более точную дату Пристайко не назвал, поскольку не все стороны согласовали ее. Об этом министр рассказал журналистам в Мариуполе перед открытием инвест-форума

"Я думаю, что Украина дожмет вопрос о проведении форума "нормандской четверки" в том формате, в каком мы хотим. И мы надеемся, что это будет в следующем месяце. Встреча уже несколько раз переносилась по техническим причинам, но вы видите насколько сложно… Мы делаем все для того, чтобы встреча прошла", – сказал Пристайко.

Глава МИД Украины также уточнил, что была предварительная дата проведения встречи лидеров "норманской четверки", но не все на нее согласились.

Реклама

"По "нормандии" – есть предварительная дата, которую я не хочу сейчас говорить, так как не все стороны на нее согласились. Мы не хотим сейчас сорвать этот тонкий и очень чувствительный процесс. Я надеюсь, что она будет до конца следующего месяца", – подчеркнул Пристайко.

В тренде
В столице не хватает сыворотки: что нужно знать о вспышке дифтерии
Вакцинация дифтерии проводится детям и взрослым каждые 10 лет

Напомним, что обязательным условием Кремля для встречи в "нормандском формате" является разведение сил в трех населенных пунктах на линии разграничения.

Также сообщалось, что, по мнению экспертов, разведение сил в Золотом и Петровском и осуществление "формулы Штайнмайера" стратегически важны для Украины в качестве аргумента перед Европой, а Россия может проиграть в случае, если решить нарушить договоренности и пойти в атаку.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

МИД встреча МИД Украины Нормандская четверка нормандский формат Золотое разведение сил Вадим Пристайко

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На въезде в Киев произошло смертельное ДТП: появились фото и видео
На въезде в Киев произошло смертельное ДТП: появились фото и видеоПроисшествия
В Раде отреагировали на слова нардепа Федины о
В Раде отреагировали на слова нардепа Федины о "подрыве" ЗеленскогоПолитика
Фальшивые деньги рассылают целыми автобусами: как отличить подделку
Фальшивые деньги рассылают целыми автобусами: как отличить подделкуУкраина
Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель
Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель "Днепр"Экономика
Суровый ноябрь: прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц
Суровый ноябрь: прогноз погоды в Украине на последний осенний месяцУкраина
Ветераны-добровольцы вывезли оружие из Золотого – полиция
Ветераны-добровольцы вывезли оружие из Золотого – полицияДонбасс

Новости партнеров

Loading...
загрузка...