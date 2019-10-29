"Есть предварительная дата": Пристайко озвучил сроки встречи в "нормандском формате"

Фото: ukrinform.ru

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что отведение войск в поселке Золотое Луганской области на линии разграничения началось, и отметил, что надеется, что встреча лидеров "нормандской четверки" состоится уже в ноябре. Но более точную дату Пристайко не назвал, поскольку не все стороны согласовали ее. Об этом министр рассказал журналистам в Мариуполе перед открытием инвест-форума

"Я думаю, что Украина дожмет вопрос о проведении форума "нормандской четверки" в том формате, в каком мы хотим. И мы надеемся, что это будет в следующем месяце. Встреча уже несколько раз переносилась по техническим причинам, но вы видите насколько сложно… Мы делаем все для того, чтобы встреча прошла", – сказал Пристайко.

Глава МИД Украины также уточнил, что была предварительная дата проведения встречи лидеров "норманской четверки", но не все на нее согласились.

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"По "нормандии" – есть предварительная дата, которую я не хочу сейчас говорить, так как не все стороны на нее согласились. Мы не хотим сейчас сорвать этот тонкий и очень чувствительный процесс. Я надеюсь, что она будет до конца следующего месяца", – подчеркнул Пристайко.

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Напомним, что обязательным условием Кремля для встречи в "нормандском формате" является разведение сил в трех населенных пунктах на линии разграничения.

Также сообщалось, что, по мнению экспертов, разведение сил в Золотом и Петровском и осуществление "формулы Штайнмайера" стратегически важны для Украины в качестве аргумента перед Европой, а Россия может проиграть в случае, если решить нарушить договоренности и пойти в атаку.

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