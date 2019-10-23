Есть случаи, когда парафии ПЦУ возвращаются обратно в УПЦ МП – митрополит Климент

Архиепископ Климент. Фото: facebook.com/emil.kurbedinov

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Уже зафиксировано несколько случаев, когда парафии, которые из-за давления, обмана в свое время заявили о переходе в другую конфессию, вернулись в Украинскую православную церковь. Например, вернулась религиозная община в селе Морозовка Киевской области, и так далее. Об этом сайту "Сегодня" рассказал митрополит Нежинский и Прилукский, глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (МП) Климент.

"Хочу сказать, что на самом деле статистика, которая сегодня озвучивается – что якобы 500 парафий ушли в ПЦУ, – это абсолютные фейки. Цифры, не имеющие ничего общего с реальностью. И это очень легко проверить. Просто поехать, посмотреть на парафии – особенно на востоке Украины, на севере, которые, как было заявлено, перешли в ПЦУ. Вы убедитесь, что в реальности никто никуда не переходил. То есть мы имеем дело с банальными "приписками" в духе советских времен. Когда "сверху" спускали план, а чиновники на местах, не имея возможности его выполнить, просто "рисовали" цифры", – отметил Климент.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Процесс переходов в ПЦУ практически сошел на нет": интервью с митрополитом УПЦ МП Климентом".

Читайте на сайте "Сегодня" также интервью с митрополитом ПЦУ Александром (Драбинко) "Проще получить Томос, чем госдокументы о регистрации в Киеве" и с епископом УПЦ КП Андреем "Независимая церковь в Украине может быть только в статусе патриархата".

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