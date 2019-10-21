"Независимая церковь в Украине может быть только в статусе патриархата": интервью с епископом УПЦ КП Андреем

В октябре 2018 года Синод Константинопольского патриархата принял ряд решений, оказавших кардинальное влияние на церковную жизнь в Украине. Так, было отменено решение от 1686 года, дающее право Московскому патриарху рукополагать Киевского митрополита. Что, по сути, возвращало Украинскую православную церковь под юрисдикцию Константинополя. Кроме того, Святой синод аннулировал анафему, наложенную на предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета в 1997 году Московским патриархатом.

Эти решения убрали последние преграды и открыли путь для создания Украинской поместной церкви. Уже через месяц – в ноябре 2018-го, в Константинополе был написан и презентован проект Устава ПЦУ, в декабре Церковь была создана, а в январе 2019-го, получила Томос об автокефалии.

Основой для создания Православной церкви Украины стала УПЦ КП. Подавляющее большинство епископов и приходов, вошедших в новую церковь, ранее представляли именно Киевский патриархат. Из числа епископов УПЦ КП был избран и митрополит ПЦУ – Епифаний. А предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет стал постоянным членом Синода ПЦУ и управляющим Киевской епархией (в составе приходов и монастырей Киева, которые пребывали в подчинении у него как у патриарха Киевского и всея Руси-Украины, за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря). Также в ПЦУ его называли "почетным патриархом", хотя в уставе церкви такой статус не фигурировал. В конце января – одновременно с регистрацией устава Православной церкви Украины – Министерство культуры, тем же указом, уставы Киевской патриархии и Украинской православной церкви Киевского патриархата определили, как утратившие силу.

Впрочем, уже в мае нынешнего года патриарх Филарет заявил, что Киевский патриархат продолжает существовать. 20 июня 2019 года под председательством патриарха прошел Собор УПЦ КП, на котором было объявлено, что "Украинская православная церковь Киевского патриархата, зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование и деятельность на благо украинского народа и Украинской державы". Также патриарх совместно с другими архиереями рукоположили в сан двух новых епископов, избранных на Соборе.

В ответ Синод ПЦУ от 24 июня лишил святейшего патриарха Филарета права управлять Киевской епархией, оставив, впрочем, в составе епископата. О том, как оценивают в УПЦ КП произошедшие за год события, сайт "Сегодня" поговорил с Управляющим делами Киевской патриархии, епископом Васильковским Андреем.

Управляющий делами Киевской патриархии, епископ Васильковский Андрей. Фото: соцсети

- Ваше Преосвященство, как вы считаете, справедлива ли отмена Константинопольской патриархией документа от 1686 года?

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- Отмена документа от 1686 года – это хорошее и справедливое решение. С точки зрения канонов, каждый народ должен иметь право на поместную церковь. 34-е Апостольское правило гласит: "Епископам любого народа следует знать первого среди них и признавать его как главу". Что это значит? Что за каждым отдельным народом признается право на свою церковь и главенствующего архиерея. Соответствующие каноны были приняты и подтверждены на первом (это 6-е правило) и четвертом (17-е правило) Вселенских соборах. Цитирую: "Но если царской властью новый построен, или в будущем построен будет город, то распределения церковных парафий пусть отвечает административному и земскому порядкам". Это означает, что в пределах каждого государства со своими границами должна быть своя церковь. Кроме того, не будем забывать об исторических основаниях. Наша церковь – достаточно древняя, она существует более тысячи лет, ведет свою летопись со времен Великого князя Владимира и даже раньше. Корни становления Украинской православной церкви идут от проповеди Святого Андрея Первозванного в первом веке. Вот почему Киевский патриархат считает, что в Украине должна быть своя церковь, независимая от любого другого зарубежного центра.

- Сейчас в нашем государстве есть Православная церковь Украины, которая отвечает указанным вами канонам, есть УПЦ Московского патриархата…

- Киевская патриархия была создана в 1992 году, после того, как Украина стала независимой и получила право на свою поместную церковь, исходя из правил, которые я привел выше. Мы считаем, что она имеет право на существование и впредь. А кто хочет ходить в церковь Московского патриархата или же симпатизирует ПЦУ – пусть ходит туда. Это право каждого. Как я говорил выше – есть канонические и исторические основания, чтобы у нас была своя независимая церковь. Но в нашей стране она должна быть в статусе патриархата. Потому, что митрополия может быть зависима. Например: УПЦ – это митрополия в Украине, но в составе РПЦ. Взять ПЦУ. Хотя она имеет Томос и напрямую административно Константинополю якобы не подчиняется, но на самом деле – зависима от Константинополя во многом. Это понятно из самого текста Томоса. "Прояснюємо до вище сказаного, (про апеляційне звернення до Вселенського Патріарха), що Автокефальна Церква в Україні визнає головою Святіший Апостольський і Патріарший Престол…". "Для вирішення значних питань церковного, догматичного та канонічного характеру слід Блаженнішому митрополиту Київському і всієї України від імені Священного Синоду своєї Церкви звертатися до нашого Святішого Патріаршого Вселенського Престолу, прагнучого від нього авторитетної думки та твердого взаєморозуміння…". Выше процитированный текст из Томоса, ясно свидетельствует о том, что все важные вопросы ПЦУ должны решаться в Константинополе и митрополит Киевский должен признавать Вселенского патриарха как главу. Это уже означает, что церковь зависима.

Второй момент – миро. "…отримуючи від неї (Першопрестольної Церкви Константинополя) і Святе Миро, для вияву духовної єдності з нею". Мне жаловался архиерей ПЦУ, что своего миро в церкви нет, каждый раз нужно просить у Константинополя. Был случай, что священник ПЦУ приходил к нам просить миро.

- У вас свое миро есть?

- Разумеется. У Киевского патриархата было и есть собственное миро.

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- На сегодня все зарубежные парафии, которые ранее были в УПЦ КП, отошли к Константинополю?

- Нет, не все, часть парафий – в Германии, Испании, Италии, Франции – не пожелали этого. У нас есть Европейский деканат, который объединяет все парафии в Европе.

А вот ПЦУ свои приходы фактически отдала Константинополю. "До того ж, цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву…, не може ставити єпископів чи засновувати парафії за межами держави; вже існуючі відтепер підкоряються, згідно з порядком, Вселенському Престолу, який має канонічні повноваження в Діаспорі, бо юрисдикція цієї Церкви обмежується територією Української Держави".

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Из содержания этих слов видно, что данная Церковь действует исключительно на территории Украины, а украинцы за пределами границ вместе с храмами и имуществом УПЦ КП автоматически переходят под прямое подчинение Вселенского Патриарха.

- С момента исторического решения Синода в Константинополе прошел год. Для Киевской патриархии он был наполнен всевозможными событиями, с частью которых, как можно понять из высказываний представителей Церкви, УПЦ КП не согласна. Можете ли кратко оценить произошедшее – уже с высоты прошедшего времени?

- Только после получения Томоса имели возможность ознакомиться с его текстом. Вначале надеялись, что Томос будет, как у других, получивших его за последнее столетие у Константинопольской церкви. Как видно из выше указанных цитат, приведенных из Томоса, это оказалось не так. Именно это было причиной впоследствии сохранить и продолжить деятельность УПЦ КП, как независимой от зарубежных центров церкви.

Несмотря на проведенный Поместный собор УПЦ КП 20 июня 2019 года, что означало продолжение деятельности нашей церкви, 27 июля 2019 года на Священном синоде ПЦУ незаконно была учреждена ликвидационная комиссия от имени Киевского патриархата. Таким образом, выдавая себя за представителей УПЦ КП, 29 июля так называемый "ликвидатор", подал документы в Министерство культуры на ликвидацию Киевского патриархата, вследствие чего в государственном реестре появилась запись о том, что Киевская патриархия УПЦ КП находится в состоянии прекращения.

Хочу подчеркнуть, что одно юридическое лицо не может ликвидировать другое юридическое лицо. Законная ликвидация нашей церкви могла бы быть только при условии, если бы на Поместном соборе УПЦ КП учредили бы ликвидационную комиссию во главе с нашим патриархом. Но этого не было.

- Насколько известно, Киевский патриархат подал в судебные органы несколько исков. В том числе к Министерству культуры – об отмене решения, которым регистрация УПЦ КП была признана утратившей силу. На каком этапе находится рассмотрение судебных исков сегодня?

- Судебные споры продолжаются. 4 сентября было принято судебное решение относительно приостановки действий "ликвидационной комиссии" по Киевскому патриархату до окончательного решения этого вопроса в суде. Еще одно судебное решение – от 11 сентября – запрещает Минюсту, Минкульту и госрегистраторам вносить какие-либо изменения относительно юридического статуса Киевского патриархата.

16 октября 2019 года, в шестом апелляционном суде г. Киева, прошло судебное заседание, где должен был решаться вопрос об аннулировании мер по обеспечению иска в деле Киевской патриархии. Указанными мерами запрещается распоряжаться имуществом религиозного центра Киевской патриархии и осуществлять ликвидационные действия лицом, которое выдает себя за ликвидатора.

Учитывая очевидные нарушения, допущенные при определении состава суда, представителем Киевской патриархии был заявлен отвод коллегии судей. Представление мотивированного отвода обязало суд отложить рассмотрение дела и решить вопрос дальнейшего участия коллегии в деле.

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