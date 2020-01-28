"Это будет катастрофа": врачи о возможных проблемах с финансированием больниц

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На оплату всех медуслуг в 2020 году украинцам выделили 72 млрд грн. Это в три раза меньше, чем положено по закону – на программу медицинских гарантий должно идти не менее 5% ВВП. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Если выделенных денег не будет хватать, выплаты больницам могут урезать. Заложенных в бюджете 72 млрд грн должно хватить на определенное число медицинских услуг. Если расчеты Минздрава окажутся ошибочными, этих денег может быть недостаточно. Чтобы этого не случилось, ведомство будет применять понижающий коэффициент, или коэффициент сбалансированности бюджета. Его будут рассчитывать раз в квартал по остаткам денег на программу медгарантий. Если бюджета, выделенного на медицину, не будет хватать, тарифы (стоимость бесплатных для граждан услуг вторичного звена медицины, за которые больницам будет платить Национальная служба здоровья Украины. – Ред.) смогут уменьшить, умножив их на коэффициент. Так в Минздраве решили перестраховаться, чтобы 72 млрд грн хватило до конца года. Хотя сумма одна и та же, но для медиков это риск в какой-то момент начать получать меньше.

Очень важно, чтобы коэффициенты во время реформы не пересматривались в меньшую сторону, считает Александр Торгун , директор направления "Здравоохранение" Украинского института будущего.

"Если будет принято квартальное решение, что денег не хватает, это будет катастрофа", – говорит он.

По словам эксперта, только к концу года Министерство сможет подвести итоги и сделать выводы, что было эффективно . Также оптимизируется часть больниц: кому-то придется перепрофилироваться или закрыться.

"К сожалению, есть главврачи больниц, которые до сих пор не поняли, что их финансирование будет зависеть от количества пациентов и услуг, которые они предоставляют", – добавляет Александр Торгун.

Учреждения, которые окажут меньше медицинских услуг, получат меньше финансирования. Но если больница недополучит денег, придется от чего-то отказываться. Например, могут сократить врачей или снизить зарплаты , замечает врач-инфекционист Инна Андрусович .

В Национальной службе здоровья Украины поясняют: коэффициент нужен, чтобы эффективно распределять деньги госбюджета. Он будет применяться только в крайнем случае. Также коэффициент может вводиться, если больница будет завышать свои показатели работы и отчитываться за услуги, которых не предоставляла.

Напомним, ранее сообщалось, что денег на больницы может не хватить, а врачи рассказали о последствиях для пациентов .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "На медреформу выделили в три раза меньше, чем нужно: хватит ли денег на лечение украинцев" .

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о громком скандале с главврачом в Тернопольской области. Подробности – в сюжете.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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