"Это произойдет при нашей жизни": участник программы полета на Марс – об освоении дальнего космоса

В День космонавтики сайт "Сегодня" подготовил интервью с Сергеем Якимовым – инженером из Житомира, который 5 лет назад попал в сотню претендентов на колонизацию Марса

Фото: Сергей Якимов / facebook.com.

- Мы общались с вами ровно год назад. Тогда вы были в числе 100 отобранных для полета на Марс участников программы Mars One. На данный момент проект взял паузу. Чем занимаетесь сейчас?

- Все еще продолжаю работать в аэрокосмической промышленности. Все еще планирую осуществить свою мечту и полететь в космос, для этого нужно много чего сделать, например, получить американское гражданство, чтобы можно было зарегистрироваться в набор астронавтов NASA.

- Гражданство – обязательное условие для участия в программах NASA?

- Да, это национальная программа, она рассчитана на граждан США. Но даже если работать в какой-то большой аэрокосмической компании, необходимо быть гражданином США, потому что есть определенная политика безопасности.

- По поводу идеи колонизации Марса: имеющийся научно-технический потенциал планеты позволяет совершить поездку с "билетом в один конец". Как вы боролись с мыслью, что придется покинуть навсегда родную планету?

- Я с этим даже не боролся, а поставил себя перед фактом, что мы едем туда жить, строим новое поселение на новой планете, и должны преодолеть трудности, которые встретятся. Мы планировали туда лететь не умирать, а жить. Родные отнеслись положительно, потому что знают о моей мечте, поддерживают меня. Но, конечно, им трудно было бы отпускать родного человека в другой новый мир, в один конец, зная, что он оттуда, вероятно, не вернется.

- Будет ли человечество в ближайшем будущем осваивать дальние горизонты космоса? Будут ли в приоритете полеты на другие планеты, или наука ограничится "ближним космосом"?

- Да, это будет. Сейчас идет тенденция к тому, что NASA в коллаборации с международными партнерами собирается вернуться на Луну, построить колонию на орбитальной станции. Появились новости, что они хотят посадить американцев на Луну в ближайшие 5 лет. Они намерены полететь на Марс. Частные компании, такие как SpaceX, планируют тоже все свои силы бросить на колонизацию Марса. Это произойдет при нашей жизни, это 100%. В этом есть смысл, это нужно сделать, потому что мы должны двигаться за пределы нашего познания, открывать новые места, изучать новые места во вселенной, задавать себе больше вопросов и пытаться на них ответить.

Космос – это та стихия, которая даст нам максимум опыта в плане экспансий куда-либо. И та стихия, которая позволит нам создавать технологии, которые будут применяться не только в космосе, но и на Земле, и позволят улучшить жизнь на Земле.

- О каких именно технологиях идет речь?

- Переработка ресурсов, повторное использование ресурсов, утилизация вредных отходов, системы мониторинга окружающей среды, системы выявления и решения проблем окружающей среды. Для космоса создаются новые материалы, которые потом используются на Земле.

К примеру, для того, чтобы исследовать недра океана или другие тяжело доступные места планеты. Липучки для обуви придумали для космоса, сегодня активно используют на Земле. "Памперсы" сначала придумали для космоса, но их используют сегодня повсеместно. Также – развитие космической медицины. Множество технологий в медицине развивают для того, чтобы побороть те негативные факторы, которые возникают при длительном нахождении в невесомости. Они могут использоваться для решения проблем и лечения болезней, которые усложняют жизнь людей на Земле: проблемы со зрением, опорно-двигательным аппаратом, проблемы с костными болезнями, мышечными болезнями. Исследования в этой сфере изменят жизнь к лучшему.

- Когда-то катализатором исследований космоса были сверхдержавы. Сегодня в гонке активно участвуют коммерческие компании. Какие факторы в будущем будут определять развитие космической науки?

- Скорее всего, это будет коммерческое противостояние, потому что государственным агентствам, таким как NASA, нужны подрядчики, субподрядчики, которые будут выполнять работу как на Земле, так и в дальнем космосе. Исторически так сложилось, что для NASA с самого начала все делали подрядчики, субподрядчики, частный сектор.

При движении в дальний космос они также хотят, чтобы подрядчики делали всю работу, а они занимались только исследованиями. Коммерческое противостояние - то, что будет в ближайшее время двигать человечество в дальний космос.

- Вы заканчивали Киевский политехнический институт, космос – это ваша специальность. Сколько из ваших знакомых, друзей, однокурсников, сегодня занимаются вещами, связанными с космосом?

- У нас было две группы на потоке, всего около 40 человек. Если говорить о космической гонке, то, по-моему, только я один и занимаюсь. Еще несколько человек работают в авиации. Все остальные разошлись кто куда.

- Почему так вышло, как считаете?

Причин много. Во-первых, в Украине это было непопулярно, не сильно востребовано, очень маленькие зарплаты, на которые не то, что трудно жить, очень трудно выживать. Поэтому людям было неинтересно после окончания учебы идти в этом направлении. Для многих просто важно было получить диплом.

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- Какое современное место Украины в развитии космоса?

- Мне трудно судить, потому что я давно не работал в украинских предприятиях, и какая там сейчас ситуация, не знаю. Но с уверенностью на 100% могу сказать, что все зависит от финансирования. Если государство будет мотивировать работников и создавать проекты, то украинцы смогут сделать большой вклад в космонавтику. Если финансирования не будет, то отдельные ученые будут участвовать в сторонних проектах, а вся слава будет принадлежать международным компаниям, а все остальные будут выживать. Поэтому я бы сказал, что, в первую очередь, все зависит от политики государства в космической сфере и от доли финансирования.

- Космические победы будущего – это победы государств, коммерческих компаний или отдельных людей?

- Все зависит от того, как это будут преподносить. Если какая-то частная компания сделает большой шаг в развитии космоса и эту компанию поддержит государство, то это будет расценено как достижение государства и компании в том числе. Если государство не поддержит эту компанию, то это будут расценивать только как достижение этой компании.

Если касательно человека, то только победой человека будет установление некого уникального рекорда. А если это большие достижения – полеты на Марс, базы на Луне и т.д., то это будет привязываться к государствам и частным компаниям.

- Как вы относитесь к популярной сейчас идее – исследовать космос с помощью "аватаров", управляемых с Земли машин, вместо того, чтобы доверять освоение дальних горизонтов человеку?

- В ближайшем будущем это будет одним из направлений. Присутствие человека – ключевой фактор, потому что человек намного оперативнее, чем дистанционно-управляемый робот. Человек более гибкий, может делать многие вещи, которые находятся за пределами того, к чему его готовили.

Робот же ограничен функциями и инструментами, которыми его снарядили, даже если он дистанционно управляется человеком. Будут ниши, где дешевле и безопаснее отправить робота. Как, например, зонд Паркер, который исследует атмосферу солнца. Человеку там делать нечего, но для робота это безопасно и дешево. Такие сферы, как освоение Луны, Марса, должны осваивать люди, которым помогают роботы.

Я работаю в компании-поставщике компонентов аэрокосмической промышленности. У нас много партнеров, которые работают с NASA: SpaceX, Lockheed Martin и много других, более мелких компаний-субподрядчиков NASA и других предприятий из этой сферы.

- Прозвучала фраза "мелкие компании". Насколько участие небольших предприятий в освоении космоса будет перспективно в будущем?

- Компаний, которые занимаются таким производством, очень много. Аэроксмическая сфера большая, трудоемкая и энергозатратная. Нужно делать большое количество разнообразных деталей. Государство стимулирует образование маленьких компаний и их рост, чтобы было, кому работать и было, кому что делать.

- Может ли быть такое, что такие компании трансформируются в "частные космические компании"?

- Я не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем. Потому что деятельность компаний регулируется государством и правовыми институтами. Поэтому они сами по себе без разрешения правительства не могут ничего сделать. Если такое и произойдет, то только в будущем, где нет влияния правительства. Пока же эта сфера контролируется государствами и регулируется законами.

Справка "Сегодня": ныне находящийся в замороженном состоянии международный проект "Марс-Один" предусматривал основание на Красной планете человеческой колонии уже в ближайшем будущем. Из 200 тысяч человек со всего мира, которые изъявили желание лететь на Марс, отобрали 660, из них, после собеседования — сотню. Среди них — наш соотечественник, инженер Сергей Якимов.

Сергей из семьи военных, родился в Германии, потом они жили в Беларуси и, наконец, переехали в Украину. Еще в школе Сергей увлекался космонавтикой и авиамоделированием. Поступил в КПИ на факультет авиационно-космических систем по специальности "системы управления летательными аппаратами". После учебы начал работать инженером в Институте космических исследований. Сначала занимался документацией по спутниковым проектам, затем писал программы для сервисов обработки информации со спутников. Узнав о проекте "Марс-Один" — записался. А затем попал в сотню кандидатов на первый полет человека к Марсу. Несколько лет Сергей живет и работает в США, готовится получить американское гражданство и принять участие в космических программах NASA.

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АВТОР: Игорь Рец Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.