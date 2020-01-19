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"Это субъекты России": депутат Госдумы сделал наглое заявление о "Л/ДНР"

19 января, 11:24

Козенко призвал граждан России в Украине объединиться в пророссийское движение

Фото: duma.gov.ru.

Фото: duma.gov.ru.

Депутат Госдумы России заявил, что так называемые "ЛНР" и "ДНР" являются особыми субъектами Российской Федерации.

"Мы публично говорим о том, что Донецкая и Луганская народные республики сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Он добавил, что "Л/ДНР" своим примером "дают посыл всей территории Украины, как нужно объединяться".

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"Там миллионы наших российских соотечественников. Им нужно поступить по примеру Донецкой и Луганской народной республики – объединиться в мощное пророссийское движение", – сказал депутат.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если в Украине сохранится "национализм и притеснения малых народов", то из состава страны выйдут несколько областей. Заявление Володина обнародовано на сайте Госдумы, оно стало ответом на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму депутата от аннексированного Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.

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Стоит напомнить, что Володин и раньше делал нелепые заявление об Украине. Например, по случаю пятой годовщины аннексии Крыма он заявил, что Украина якобы должна заплатить оккупантамза "нанесенный в течение 25 лет ущерб".

Также он заявлял, что убийство в Донецке главаря "ДНР" Александра Захарченко "обнуляет" смысл Минских договоренностей.

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Россия заявление Донбасс Госдума РФ

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