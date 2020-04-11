"7000 за проживание и еду": украинцы на обсервации жалуются на ужасные условия

Украинцы проходят обсервацию в холодных помещениях и вынуждены платить за жилье и питание

Украинцев, которые были эвакуированы из Объединенных Арабских Эмиратов, разместили на обсервации в санатории в поселке Ворзель под Киевом, причем условия проживания там далеки от идеальных.

"Во-первых, наш полет организовал Абу- Даби, на гуманитарном самолете нас довезли. Объявили изначально нам об этом 9 апреля, и прислали сообщение от Консульства Украины о том, что у нас есть два часа чтобы заполнить список. Нас попросили об обязательной обсервации потому что консул сказал – это единственный билет домой", – рассказала одна из эвакуированных на условиях анонимности.

По ее словам, им приходится жить в холодных комнатах и платить за это "7000 за проживание и еду за две недели". Украинцев расселяли поздним вечером, с 11 вечера до 6 утра, хотя перед этим они двое суток не спали.

Она добавила, что тест на коронавирус эвакуированным делать отказались – "ни за свои, ни за наши деньги".

Кроме того, "постояльцев" заверили, что перед их приездом помещения чистили и дезинфицировали.

"К нам звонят и требуют денег, кто не заплатил за вторую неделю, грозятся выселить, если не заплатишь, а если выселят, то штраф 17 тысяч. Люди приехали те, кто там работал, и они жили уже в Дубай на последние деньги после того, как их рейс отменили и денег за этот рейс никто не вернул", - резюмировала она. В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 11 апреля и все подробности из регионов

Наш источник рассказал, что заселившимся звонят т требуют заплатить за вторую неделю. "Грозятся выселить. А если выселят, то штраф 17 тысяч гривен", – пишет нам одна из эвакуированных, которая оказалась в Ворзеле.

Девушка также сообщает, что в санаторий никого не пускают, в том числе адвоката, которого она вызвала. Охрана их выталкивает, произошли столкновения.

"Мы попросили к нам подойти, они нас игнорировали, мы начали подходить и они нас заломали... Нас с адвокатом побили, у меня разбила кость ноги", – пишет Лилия Багирова, которая вместе с юристом пыталась пробраться к "заключенным".

Напомним, что, согласно постановлению Кабмина люди на обсервации должны сами себе покупать еду, но их проживание оплачивает государство.

Ранее мы сообщали о том, что Украина оказывает помощь Италии в борьбе с COVID-19: в Рим отправили самолет с пятью тоннами антисептика. Также в Италии спасать жизни людей помогают 20 украинских медиков: 13 врачей и 7 медсестер.

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