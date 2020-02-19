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Эвакуация украинцев из Китая: самолет вылетел в Ухань (карта)

19 февраля, 07:37

Самолет вернется в Украину 20 февраля

Boeing 737-700. Фото: Юра Танчин, avianews

Boeing 737-700. Фото: Юра Танчин, avianews

Самолет, на котором эвакуируют украинцев из охваченного коронавирусом китайского города Ухань, вылетел из Киева. Траекторию движения рейса можно увидеть на системе мониторинга авиаперелетов flightradar.

Отметим, что вылететь из Киева борт должен был в 2:50 ночи 19 февраля, но отправился он на 11 минут позже – в 3:01. Сейчас самолет находится над Узбекистаном, а направляется в аэропорт Алматы в Казахстане. Оттуда судно отправится в Ухань.

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Вернуться в Украину самолет должен 20 февраля в 8 утра. Рейсу PQ7301 авиакомпании Sky Up придется преодолеть почти 7 тысяч километров.

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Ранее мы писали, что в Украине было найдено четыре места для изоляции эвакуированных лиц из Китая. Эти места будут безопасными для всех эвакуированных, а также для украинцев, проживающих рядом.

Тем временем в Тернополе прошел митинг протеста против размещения украинцев, эвакуированных из Китая, в санатории "Медоборы" на территории региона. Как рассказали сайту "Сегодня" местные жители, накануне в регионе они видели нацгвардейцев, направленных якобы для охраны санатория.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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