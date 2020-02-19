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Эвакуированных из Китая украинцев будут охранять без оружия, однако силовые сценарии предусмотрены

19 февраля, 01:52

Обсервация продлится 14 дней.

Эвакуированных из Китая украинцев охранять без оружия, однако силовые сценарии таки предусмотрены.

Об этом шла речь во время брифинга с представителями власти перед вылетом самолета с Украинской в ​​Китай.

Охрана локации обсервации украинцев, которые будут эвакуированы из Китая, будет осуществляться Нацгвардией совместно с патрулями Нацполиции, но без оружия. Речь идет об охране объекта, чтобы не допустить туда посторонних лиц.

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Обсервация продлится 14 дней, чтобы обеспечить безопасность украинских граждан и убедиться, что украинцы, которых эвакуировали из Китая, не является зараженными новым коронавируса. Они предупреждены о ситуации и с пониманием относятся к ситуации. Также наработанные силовые инструкции на случай различных сложных ситуаций.

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Напомним, что ранее стало известно, когда вылетит самолет в Китай за украинцами.

Также в самолете, который эвакуирует украинцев из Китая, проведут дезинфекцию. Сейчас идет техническое обслуживание и подготовка к вылету.

Добавим, что в Украине нашли четыре безопасных места для карантина эвакуированных из Китая.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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Китай эвакуация карантин Украина коронавирус

Источник: Сегодня

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