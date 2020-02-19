Эвакуированных из Китая украинцев будут охранять без оружия, однако силовые сценарии предусмотрены

Эвакуированных из Китая украинцев охранять без оружия, однако силовые сценарии таки предусмотрены.

Об этом шла речь во время брифинга с представителями власти перед вылетом самолета с Украинской в ​​Китай.

Охрана локации обсервации украинцев, которые будут эвакуированы из Китая, будет осуществляться Нацгвардией совместно с патрулями Нацполиции, но без оружия. Речь идет об охране объекта, чтобы не допустить туда посторонних лиц.

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Обсервация продлится 14 дней, чтобы обеспечить безопасность украинских граждан и убедиться, что украинцы, которых эвакуировали из Китая, не является зараженными новым коронавируса. Они предупреждены о ситуации и с пониманием относятся к ситуации. Также наработанные силовые инструкции на случай различных сложных ситуаций.

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Напомним, что ранее стало известно, когда вылетит самолет в Китай за украинцами.

Также в самолете, который эвакуирует украинцев из Китая, проведут дезинфекцию. Сейчас идет техническое обслуживание и подготовка к вылету.

Добавим, что в Украине нашли четыре безопасных места для карантина эвакуированных из Китая.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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