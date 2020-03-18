Эвакуация украинцев из Польши: сколько людей зарегистрировалось

Сейчас примерно 3,5 тысячи человек согласились, что хотят уехать из Польши

Примерно 3,5 тысячи граждан Украины заполнили анкету на сайте посольства Украины в Польше, что они не могут самостоятельно вернуться домой и ожидают помощи государства в организации выезда на родину.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, пишет "Укринформ".

20 марта будет организован выезд Украинцев из Перемышля через Львов в Киев четырьмя поездами "Укрзализныци". Как стало известно, речь идет о выездах поездов о 10:18, 13:10, 15:45 и 18:59 (по местному времени) из Перемышля. Ориентировочная стоимость билета на проезд во втором классе – 700 грн, в первом – 1000 грн. Продажа билетов будет осуществляться на сайте "Укрзализныци". Об открытии онлайн-продажи билетов будет сообщено дополнительно.

Однако граждане Украины самостоятельно должны добраться до Перемышля. В то же время украинские консулы, почетные консулы в Польше, а также органы местной власти или помогут им добраться до Перемышля, или подскажут, как им это сделать.

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С польской и чешской сторонами достигнута договоренность о вывозе граждан Украины из Чехии польским поездом PKP Intercity.

"Как минимум, это будет с чешско-польской границы. Впрочем, с чешской стороной ведутся переговоры о том, чтобы поезд увез наших граждан из Праги", – добавил украинский дипломат.

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Также с польской стороной достигнута договоренность об организации 21 марта компанией SkyUp специальных авиарейсов на коммерческой основе с аэропорта Варшавы в Борисполь. Стоимость авиабилета – примерно 160 долларов США. Он добавил, что если со стороны украинцев будет наблюдаться значительный интерес к таким перелетам, то спецрейсов из Варшавы в Киев будет организовано несколько.

В случае необходимости такие авиа- и железнодорожные спецрейсы можно будет организовать позже снова.

На трех действующих пунктах пропуска на украинско-польской границе ( "Дорогуск – Ягодин", "Гребенное – Рава-Русская", "Корчева – Краковец") продолжают работать украинские консулы, которые помогают украинцам пересекать границу. Значительных скоплений граждан Украины на границе не наблюдается, самые большие группы достигают 50-80 человек. С польской стороны границы их забирает украинский автобус, предоставленный при содействии пограничной службы Украины, или польские пограничники позволяют им пешком пересечь границу.

Также украинцев в Грузии и Турции эвакуируют по морю.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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