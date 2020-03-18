В "Борисполе" приземлился президентский самолет, которым эвакуировали украинцев из Австрии

На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ.

Самолет президента Украины Владимира Зеленского доставил из Австрии в Международный аэропорт "Борисполь" 33 украинца, которые не могли самостоятельно вернуться на родину из-за закрытия границ в связи с карантином.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Спецборт отправился в Вену для эвакуации украинских граждан, среди которых – 18 женщин, пятеро детей и люди пожилого возраста.

Перед посадкой в ​​самолет пассажиров осмотрели медики, был проведен скрининг на признаки возможного заболевания на коронавирус. На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ.

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В Украине пассажиров также должны осмотреть врачи.

Вернувшись домой, эвакуированы граждане пройдут 14-дневную самоизоляцию, за нарушение которой предусмотрена ответственность.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

На домашней карантин будут отправлены люди без симптомов ОРВИ и с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Ранее сообщалось, что украинцев в Грузии и Турции эвакуируют по морю. Паромы "Грейфсвальд", "Каунас" и "Вильнюс" доставят граждан из Батуми и Карасу.

А Венгрия поможет сотням украинцев эвакуироваться домой от коронавируса.

Подробнее о том, какие превентивные меры страна уже ввела против эпидемии, вы можете узнать в материале "Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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