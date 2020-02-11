Эвакуацию украинцев из Уханя отложили: подробности

Часть украинцев не подписали согласие на карантин после прилета на Родину

Эвакуация украинцев из зараженой коронавирусом китайского города Ухань должна была состояться сегодня, однако планы неожиданно изменились.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Украины, не все украинцы подписали согласие на карантин, а это – обязательное условие для возвращения на Родину.

Тем временем украинцы в провинции Хубэй уже выкладывали в соцсети фотографии с чемоданами и удивлялись – почему нет эвакуации.

Но, как объяснила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, соглашение о карантине – это обязательный пункт для эвакуации. Из города Ухань в Украину должны привезти больше полусотни людей. Но на рейс возьмут только тех, кто пройдет медконтроль и согласится находиться по прилету две недели в изоляции. Перед посадкой у пассажиров измерят температуру. Если обнаружат симптомы коронавируса – на борт также на пустят. На борту будут дежурить медики, которые во время карантина будут наблюдать за эвакуированными. Все пассажиры, экипаж и водители, которые доставят эвакуированных к местам изоляции, 14 дней будут жить в одноместных комнатах – в отдельном здании или на отдельном этаже.

"Эвакуация состоится тогда, когда мы сможем обеспечить всем гражданам Украины, всему 40-миллионному населению страны, защиту от возможного распространения вируса, который, вероятно, может быть привезен", – заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

В аэропорту Борисполь уже готовы принимать эвакуированных украинцев. Персонал, который будет обслуживать рейс – обеспечен масками и перчатками. А после контакта с пассажирами пройдет дезинфекцию.

Чтобы исключить вероятность заражения – самолет по прибытии продезинфицируют. Уже подготовили трапы со специально обработанными коврами. Где именно будут проходить карантин прилетевшие украинцы – решается.

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