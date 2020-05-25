Фотофиксация нарушений ПДД: как лихачей ловят в Европе

С 1 июня МВД Украины в очередной раз должно запустить пилотный проект из 50 видеосистем в Киеве и окрестностях столицы. О том, какая система идентификации нарушителя ПДД действует на Западе, говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Во многих странах Европы действует двухступенчатая схема идентификации, которая показала свою эффективность. У нас она, по мнению экспертов, также позволит, минимально изменив законодательство, вынудить владельцев транспортных средств добровольно сообщать об истинных виновниках нарушения. Иначе обойдется себе дороже.

Суть новшества в том, что владельцу автомобиля, который попал "под прицел" видеокамеры, из МВД приходит не постановление о штрафе, а фото нарушения и письмо, в котором его просят сообщить о том, кто был за рулем в момент нарушения. Такое требование МВД, по мнению юристов, является законным и Конституции не противоречит. Технически документ может быть доставлен по почте либо отправлен, например, на Viber или личный кабинет водителя на сайте сервис-центра МВД. Иностранцам такое "письмо счастья" может быть вручено при пересечении границы.

Реклама

Далее вариантов действий у адресата три:

первый – он берет вину на себя и платит штраф,

второй – указывает ФИО того, кто был за рулем (должны быть доказательства, например, доверенность, личное признание, а для юрлица – приказ о закреплении автомобиля за таким-то сотрудником), и тогда уже штраф платит истинный виновный.

третий – владелец ТС игнорирует требование МВД либо сообщает недостоверные данные. И только тогда к нему применяют санкции.

Они таковы: штраф за "недонесение" (для этого депутатам нужно изменить КУоАП), внесение автомобиля в базу "потенциально опасных", что влечет при повторном нарушении ПДД более жесткое наказание. Например, при проезде перекрестка на красный свет с созданием аварийной обстановки водителя не оштрафуют, а лишат водительских прав. Также предложено применение более высоких тарифов при оформлении договора "автогражданки", чем для законопослушных водителей.

Выходит, что владельцу транспортного средства окажется намного выгоднее сотрудничать с полицией, чем игнорировать. Но пока все остается по-старому.

Спикер МВД Артем Шевченко подтвердил сайту "Сегодня", что система автофиксации будет запущена и штрафы начнут накладывать в соответствии с действующим законодательством.

"Предвидим, что будет определенное количество исков в суд, но мы к этому готовимся", – сказал он.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось, какие основания для обжалования штрафа , наложенного при помощи системы видеофиксации.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "С 1 июня на дорогах вводят фотофиксацию нарушений: что ждет водителей" .

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама