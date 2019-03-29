ФСБ проверит исправность пушек на захваченных у Украины катерах

Следователи хотят проверить артиллерийские установки бронированных катеров "Никополь" и "Бердянск"

МБАК Никополь и Бердянск. Фото: AFP

ФСБ проверит исправность пушек на захваченных у Украины катерах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e24/0c6/5c9e240c6fb98.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e24/0c6/5c9e240c6fb98.jpg 2019-03-29T16:12:00+02:00 Украина Следователи хотят проверить артиллерийские установки бронированных катеров "Никополь" и "Бердянск"

Российские следователи продолжают незаконные следственные действия в отношении пленных украинских моряков.

Как сообщил координатор группы адвокатов Николай Полозов, 28 и 29 марта старших матросов Владимира Терещенко и Андрея Опрыско, а также матроса Сергея Цыбизова и их адвокатов ознакомили с постановлениями о назначении новой технической экспертизы.

По его словам, ФСБ якобы решило проверить работоспособность артиллерийских установок бронированных катеров "Никополь" и "Бердянск".

"В ходе следственных действий адвокаты заявили ходатайства о приобщении доклада УВКПЧ ООН, в котором захваченные моряки признаются наделенными статусом военнопленных", – отметил Полозов, добавив, что в ближайшие две недели с аналогичными постановлениями ознакомят всех 24-х военнопленных украинских моряков и их адвокатов.

Напомним, ранее стало известно, что российское следствие назначило психиатрические экспертизы всем 24 военнопленным украинским морякам.

Кроме того, ранее в цикле "Своих не бросаем" "Сегодня" рассказали историю о трудном пути к мечте Андрея Опрыско, который является самым старшим из 24 пленных моряков.

Мы также писали, что за время заключения в СИЗО "Лефортово" Владимир Терещенко выбрил на затылке герб Украины и учит сокамерника украинскому языку.

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