Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

ФСБ проверит исправность пушек на захваченных у Украины катерах

Сегодня, 16:12

Следователи хотят проверить артиллерийские установки бронированных катеров "Никополь" и "Бердянск"

МБАК Никополь и Бердянск
МБАК Никополь и Бердянск. Фото: AFP
ФСБ проверит исправность пушек на захваченных у Украины катерах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e24/0c6/5c9e240c6fb98.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e24/0c6/5c9e240c6fb98.jpg Украина Следователи хотят проверить артиллерийские установки бронированных катеров "Никополь" и "Бердянск"

Российские следователи продолжают незаконные следственные действия в отношении пленных украинских моряков.

Как сообщил координатор группы адвокатов Николай Полозов, 28 и 29 марта старших матросов Владимира Терещенко и Андрея Опрыско, а также матроса Сергея Цыбизова и их адвокатов ознакомили с постановлениями о назначении новой технической экспертизы.

По его словам, ФСБ якобы решило проверить работоспособность артиллерийских установок бронированных катеров "Никополь" и "Бердянск".

"В ходе следственных действий адвокаты заявили ходатайства о приобщении доклада УВКПЧ ООН, в котором захваченные моряки признаются наделенными статусом военнопленных", – отметил Полозов, добавив, что в ближайшие две недели с аналогичными постановлениями ознакомят всех 24-х военнопленных украинских моряков и их адвокатов.

Напомним, ранее стало известно, что российское следствие назначило психиатрические экспертизы всем 24 военнопленным украинским морякам.


Кроме того, ранее в цикле "Своих не бросаем" "Сегодня" рассказали историю о трудном пути к мечте Андрея Опрыско, который является самым старшим из 24 пленных моряков.

Мы также писали, что за время заключения в СИЗО "Лефортово" Владимир Терещенко выбрил на затылке герб Украины и учит сокамерника украинскому языку.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег проверка, катер, Керченский пролив, пушка, агрессия России, пленные моряки

Вы сейчас просматриваете новость " ФСБ проверит исправность пушек на захваченных у Украины катерах". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одессе военные моряки провели молебен за освобождение побратимов

25 марта, 17:54

Моряки молились за освобождение побратимов и за их родственников

Пленный мичман "Яны Капу", чтобы стать моряком, пошел на хитрость

Сегодня, 05:59

По иронии судьбы Юрий стал заложником россиян уже второй раз

Суд в РФ признал "законным" продление ареста четырем украинским пленным морякам

27 марта, 19:15

Моряки отказались давать показания в суде, сославшись на Женевскую конвенцию о статусе военнопленных

За Крым и пленных моряков: Канада ввела новые санкции против России

15 марта, 18:45

Канадский МИД внес в санкционный список более 100 российских граждан и 15 компаний

Своих не бросаем: пленные моряки получили письма поддержки от родных и звездного кумира

9 марта, 01:44

"Сегодня" начинают цикл материалов, посвященный пленным морякам

Сухожилия отсутствовали напрочь: детали операции пленного моряка в России

22 марта, 15:53

Ранение руки у Василия Сороки оказалось еще серьезнее, чем предполагалось при обследовании

Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз

Первый супруг Юлии Началовой прокомментировал ее смерть

Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Польша, прощай: очередная страна заманивает украинских заробитчан

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал

Анна Седокова рассказала о том, как боролась за дочь

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ

'Цимбалюк раскрыл правду о ''процветающей" РФ
Загрузка...

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

Вчера, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

27 марта, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Последние дни предвыборной кампании: украинцев ждет день тишины, а эксперты ждут нарушений

27 марта, 07:19

Кандидаты отреагируют на нарушения и согласуют дебаты

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

27 марта, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

На кого никогда не наезжают в тюрьме

Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»

Вкрутили девять шурупов, вставили пластину: Билана прооперировали