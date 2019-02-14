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Выбрил герб Украины на затылке: адвокат рассказала о буднях украинского моряка в Лефортово

Сегодня, 12:06

Старший матрос Владимир Терещенко живет в теплой, но тесной камере, и учит сокамерника украинскому языку

Владимир Терещенко. Фото: Facebook
Владимир Терещенко. Фото: Facebook.
Выбрил герб Украины на затылке: адвокат рассказала о буднях украинского моряка в Лефортово //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/53c/268/5c653c2685057.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/53c/268/5c653c2685057.jpg Украина Старший матрос Владимир Терещенко живет в теплой, но тесной камере, и учит сокамерника украинскому языку

Старший матрос захваченного Россией буксира ВМС Украины "Яны Капу" Владимир Терещенко с момента заключения в СИЗО "Лефортово" уже шесть раз обращался в медчасть с жалобами на головные боли, пишет его адвокат Анастасия Георгиевская.

По ее словам, в ответ на это тюремные медики дали ему таблетку, но "ни разу не сказали, какую именно и обследования не провели". Юрист утверждает, что из-за прошлогоднего сотрясения мозга приступы головной боли у украинского военнопленного случаются пару раз в неделю.

"Я настояла, чтоб он все же написал заявление на медосмотр, нужно будет решать что-то с этой проблемой", – пишет Георгиевская на своей странице в Facebook.

Адвокат рассказала и об условиях быта в СИЗО: 24-летнего Терещенко поместили в отремонтированную, теплую, но очень маленькую камеру, площадь которой меньше 8 метров.

"С сокамерником отношения, как он сказал, "отличные". Тот относится к Володе примерно как к сыну – все время что-то вкусное готовит. Сейчас Володя по его просьбе учит с ним украинский язык. А еще с помощью сокамерника Володя выбрил себе на затылке герб Украины и теперь шокирует этим персонал СИЗО", – говорит его юридический защитник.

Терещенко также рассказал, что тюремщики отказалась принимать от него обращения, в которых он называет себя военнопленным, и заставляют указывать себя как "содержащегося в СИЗО".

"В целом у Володи Терещенко настроение отличное, он как всегда шутит и держится прекрасно", – отмечает Георгиевская.

Адвокат добавила, что долгое время морякам не передавали письма, но после вмешательства украинских консулов эта проблема решилась.

По ее словам, 13 февраля с ее подзащитным провели следственные действия, на которых он сообщил личные сведения в объеме, предусмотренном ст. 17 Третьей Женевской конвенции. Кроме того, он сделал заявление о непризнании вины и о том, что он является военнопленным и требует применения ко нему положений Женевской конвенции. Терещенко также потребовал освободить его из-под стражи, вернуть военную форму и знаки различия.

Напомним, что 13 февраля Московский городской суд оставил в силе арест для восьми украинских военнопленных, включая Владимира Терещенко.

Также сообщалось, что в прошлом месяце Лефортовский суд продлил меру пресечения в виде ареста до 24 апреля для 12 украинских моряков, среди которых также оказался Владимир.

Кроме того, мы писали, что накануне другому военнопленному украинцу, старшему матросу украинского катера "Никополь" Вячеславу Зинченко, пришло трогательное письмо от его младшей сестры.

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Тег агрессия России, военнопленные, ВМС Украины, лефортово, пленные моряки

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