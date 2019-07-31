Вадим Черныш также отмечает, что простые люди уже всерьез задумываются, что российский паспорт им не нужен

Очередь у центра выдачи российских паспортов в Донецке. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

ФСБ увидела опасность в выдаче паспортов РФ боевикам на Донбассе – министр https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81 2019-07-31T05:18:00+03:00 Украина Вадим Черныш также отмечает, что простые люди уже всерьез задумываются, что российский паспорт им не нужен

После того, как президент РФ Владимир Путин разрешил давать российские паспорта украинцам на Донбассе, у оккупантов появилась проблема – в России не хотят видеть боевиков с оккупированных территорий, поэтому ввели новые меры по паспортизации жителей ОРДЛО. Об этом рассказал в эфире телеканала "Прямой" министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

По его словам, страна-агрессор решила ввести дополнительные проверки для жителей оккупированных территорий при получении российского гражданства.

"Некоторые работники Федеральной службы безопасности пишут докладные записки внутри системы ФСБ о том, что они видят в выдаче российских паспортов членам незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий опасность уже сейчас для российского общества. Поэтому сейчас ввели дополнительные проверки. То есть сначала говорили, что мы вам выдадим паспорта, а теперь ограничили", – сказал Черныш.

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В то же время чиновник отметил, что Россия в первую очередь выдала паспорта тем людям, которые состоят в оккупационных администрациях в ОРДЛО.

"Люди обычные десять раз сейчас думают, стоит, или не стоит. И, мне кажется, у вас кто-то в эфире говорил о том, что есть уже люди, которые говорят: мне такой паспорт не нужен, потому что он мне ничего не дает, и я хочу ездить в Украину, и я думаю, что может быть проблема...", – добавил министр.

Как сообщали новости "Сегодня", в Главном управлении разведки Минобороны Украины также подтверждают, что Россия начала отказывать боевикам в выдаче паспортов, так как россияне боятся проникновения на свою территорию преступников из т.н. "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак намекал, что за получение "путинских паспортов" могут лишить гражданства Украины. По его мнению, предатели Украины из "Л/ДНР" с российским паспортом смогут избежать уголовного преследования.

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