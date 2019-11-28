Генпрокуратура рассматривает проект подозрения Марусе Зверобой

На днях Госбюро расследований передало Генеральной прокуратура проект подозрения Софии Федине и волонтеру Марусе Зверобой (Алене Биленькой). На сегодняшний день еще не принято решение о сообщении подозрения девушкам.
Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова уточнила, что Марусе Зверобой не вручали подозрение в ходе сегодняшних обысков.
"Проект подозрения мы еще в понедельник направили на согласование процессуальным руководителям в Генпрокуратуру", – сказал она.
Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нардеп София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. В ГБР уже квалифицировали действия Федины и Зверобой по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством в отношении президента Украины) и передали проект подозрения в Генпрокуратуру. Читайте все подробности скандала с Фединой и Зверобой по угрозам Зеленскому.
Сегодня, 28 ноября, в дом Зверобой пришли с обыском детективы Госбюро расследований. Она вместе с нардепом Софией Фединой фигурирует в уголовном производстве о якобы планировании убийства главы государства. Позже сама Зверобой рассказала, что у нее изъяли.
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