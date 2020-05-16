Геращенко рассказал, какие новые спецсредства получит украинская полиция

В дополнение к уже традиционным резиновым дубинкам и металлическим наручникам украинские полицейские получат и новые спецсредства – электрошокеры.

Об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал в интервью сайту "Сегодня" для проекта SmartTalk.

"В прошлом году мы получили согласие на использование системы электрошокеров. Сейчас выделены деньги, закупаем электрошокеры. У украинской полиции будет возможность их использовать", – рассказал чиновник.

По его словам, электрошокер – это гораздо щадящий метод остановки правонарушителя, нежели использование дубинки.

"В момент, когда человек сопротивляется полицейскому, последний, сам того не желая нанести травму, может попасть в те места, удар по которым приносит излишние страдания. Мы надеемся на то, что в этом году первая партия электрошокеров поступит в полицию. Возможно, это произойдет осенью. Цена электрошокера – порядка 2300 долларов", – заметил замминистра.

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По его мнению, у каждого наряда полиции должно быть такое спецсредство.

"Также принято решение, что все полицейские, которые будут допущены к работе с электрошокерами, должны будут получить разряд тока сами, чтобы узнать, насколько это больно. Делается это также для того, чтобы полицейские применяли электрошокер в тех случаях, когда это обоснованно", – подчеркнул Геращенко.

Ранее Геращенко рассказал, когда в Украине заработает система видеофиксации .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Интервью с Антоном Геращенко: "Полицейские с электрошокерами должны будут получать разряд тока" .

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