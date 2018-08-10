Геращенко: Украинские дипломаты добиваются встречи с Сенцовым

Сегодня, 11:04

Российские тюремщики не ответили украинским дипломатам на просьбы о встрече с Сенцовым

Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК &quot;Украина&quot;
Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК "Украина"

Украинские дипломаты неоднократно обращались к российским тюремщикам с просьбами о встрече с голодающим режиссером Олегом Сенцовым, однако так и не получили ответа. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Facebook.

"Посольство Украины в РФ и наше консульство в Екатеринбурге отправили очередное обращение в ФСИН РФ (Федеральная служба исполнения наказаний – Ред.) о выдаче разрешения на посещение Олега Сенцова сотрудником консульства. Ответа пока что нет", – подчеркнула она.

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Кроме того, Геращенко добавила, что дипломаты "прилагают все усилия, чтобы добиться встречи".

"Наши дипломаты также обратились к иностранному дипкорпусу в РФ с просьбой добиваться посещения Сенцова, усилить внимание к медленному убийству Олега и других украинских узников в российской тюрьме", – сообщила политик.

По ее словам, "украинская сторона еще раз отправила предложение России о встрече омбудсменов Денисовой и Москальковой в Минске или на иной площадке для разблокирования процесса посещений удерживаемых и их немедленного освобождения".

Напомним, 8 августа двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера катастрофически ухудшилось.

Уже 9 августа представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал освободить незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщилачто у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. По ее словам, Сенцов заявил, что прекращать голодовку не собирается.

Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву
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