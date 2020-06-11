Гибель полковника Воздушных сил ВСУ: появились новые подробности

Вместе с военнослужащим погибла его жена

Полковник Командования Воздушных сил ВСУ Николай Вадимович Романов погиб в ДТП на трассе Киев – Харьков – Довжанский под Борисполем в Киевской области. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказали в командовании.

"ДТП произошло на трассе Киев-Харьков. Автомобиль полковника Романова столкнулся с грузовиком. ДТП произошло во время разворота легкового автомобиля", – рассказали нам в командовании воздушных сил ВСУ.

По данным военных, полковник Романов представлял интересы командования в Генеральном штабе ВСУ.

"Погибший полковник Романов – родом из Запорожья, прослужил более 35 календарных лет, был опытным офицером. Занимался административными вопросами, представлял интересы воздушных сил в Генштабе", – добавили в командовании воздушных сил ВСУ.

Отметим, что смертельная авария произошла 10 июня. Тогда водитель автомобиля Amulet на полном ходу въехал в заднюю часть припаркованного грузовика. В легковушке на заднем сиденье находилась собака, но в ДТП она не пострадала.

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Ранее мы сообщали, что жизнь Николая Романова оборвалась в возрасте 55 лет.

"Николай Вадимович проходил службу в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Всю свою жизнь посвятил службе в Вооруженных силах", – рассказали тогда в командовании.

Напомним, не так давно страшное ДТП произошло на трассе Киев – Чоп. Там ночью водитель внедорожника неосторожно пошел на обгон и врезался в военный грузовик, который ехал в попутном направлении.

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