Українська
$ 26,64
30,29
  1. Последние новости Украины

Гибель полковника Воздушных сил ВСУ: появились новые подробности

11 июня, 13:32

Игорь Серов , Тина Наринецкая

Вместе с военнослужащим погибла его жена

Полковник Командования Воздушных сил ВСУ Николай Вадимович Романов погиб в ДТП на трассе Киев – Харьков – Довжанский под Борисполем в Киевской области. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказали в командовании.

"ДТП произошло на трассе Киев-Харьков. Автомобиль полковника Романова столкнулся с грузовиком. ДТП произошло во время разворота легкового автомобиля", – рассказали нам в командовании воздушных сил ВСУ.

По данным военных, полковник Романов представлял интересы командования в Генеральном штабе ВСУ.

"Погибший полковник Романов – родом из Запорожья, прослужил более 35 календарных лет, был опытным офицером. Занимался административными вопросами, представлял интересы воздушных сил в Генштабе", – добавили в командовании воздушных сил ВСУ.

Отметим, что смертельная авария произошла 10 июня. Тогда водитель автомобиля Amulet на полном ходу въехал в заднюю часть припаркованного грузовика. В легковушке на заднем сиденье находилась собака, но в ДТП она не пострадала.

Реклама

Ранее мы сообщали, что жизнь Николая Романова оборвалась в возрасте 55 лет.

"Николай Вадимович проходил службу в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Всю свою жизнь посвятил службе в Вооруженных силах", – рассказали тогда в командовании.

Напомним, не так давно страшное ДТП произошло на трассе Киев – Чоп. Там ночью водитель внедорожника неосторожно пошел на обгон и врезался в военный грузовик, который ехал в попутном направлении.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авария ДТП смерть ВСУ полковник киевская область

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 11 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 11 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 11 июня и последние данные о карантине
Коронавирус в Украине: статистика за 11 июня и последние данные о карантинеУкраина
Унижение Путина или угроза
Унижение Путина или угроза "договорняка": почему саммит G7 опасен для УкраиныПолитика
Петру Порошенко сообщили о подозрении, хотят взять под стражу
Петру Порошенко сообщили о подозрении, хотят взять под стражуПолитика
Олег Ляшко впервые показал новорожденного сына: трогательное фото
Олег Ляшко впервые показал новорожденного сына: трогательное фотоПолитика
В оккупированном Донецке сожгли флаг России: боевики ищут
В оккупированном Донецке сожгли флаг России: боевики ищут "виновника"Донбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять