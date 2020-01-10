Гибель самолета МАУ в Иране: эксперт рассказал, откуда информация у Канады и Великобритании

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Говоря о данных разведки о том, что украинский Boeing 737-800 вблизи Тегерана сбила иранская ракета, Канада, Великобритания и Австралия достоверно базировались на данных США. Все они являются сторонами "Five Eyes" – разведывательного альянса, в который входят США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. В рамках этой инициативы страны обмениваются разведданными. Если Соединенные Штаты получают какую-то информацию со спутников, можем предположить, что они обмениваются такой информацией со своими партнерами по "Five Eyes". Об этом сайту "Сегодня" сказал политический аналитик (Париж, Франция) Денис Колесник.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский был прав, решив высказаться сдержанно, потому что в Украине в то время, когда было сделано заявление Зеленского, разведданных, к сожалению, не было.

Денис Колесник подчеркивает, что если уж Штаты и выходили с таким заявлением (после них выходили их союзники по "Five Eyes"), то было бы логично предоставить разведданные по крайней мере Украине, не говоря уже об Иране. Принимая во внимание уровень спекуляций на эту тему в социальных сетях, Штатам следовало бы показать информацию, на которую они опираются в контексте декларации президента Трампа. В свою очередь Иран, по словам эксперта, должен продемонстрировать 100% открытость и транспарентность в контексте расследования.

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Напомним, Владимир Зеленский призвал всех международных партнеров, прежде всего правительства США, Канады и Великобритании, предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, падение авиалайнера Boeing-737-800 не было вызвано механическими проблемами.

В Иране тем временем заявили, что 10 января специалисты попробуют осмотреть "черные ящики", чтобы понять, возможно ли еще извлечь из них информацию. В Тегеране не хотят, чтобы "черные ящики" вывозили за пределы страны для проведения анализа. Три иранские авиакомпании, по его словам, помогут экспертам с их изучением.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – Германии и Великобритании.

Более детально читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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