Глава Госбюро расследований раскрыл детали по делу об убийстве ребенка под Киевом

Подозреваемые понимали направление и возможную траекторию, а также знали, что в этом месте находятся дети

Роман Труба. Фото: Сегодня

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба назвал причины, почему правоохранители расследуют смерть 5-летнего Кирилла Тлявова как умышленное убийство.

"Почему именно 115 статья УК ("Умышленное убийство")? Задержанные полицейские – это лица, которые в силу выполнения своих полномочий, знакомы с поведением, с последствиями применения оружия и это важный момент", - сказал он во время отчета о ходе расследования в Комитете Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности

По его словам, после изучения места происшествия, а также из показаний свидетелей были сделаны выводы о том, что подозреваемые понимали направление и возможную траекторию, а также знали, что в этом месте находятся дети.

"Поэтому квалификация по согласованию с процессуальными руководителями была определена как 115", - добавил директор ГБР.

Также Труба сообщил, что Бюро проверят не собирались ли полицейские скрыть преступление. В связи с этим в ЕРДР внесли ведомости по ст. 396 УК ("Умышленное сокрытие преступления").

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу, 31 мая, в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Глава Госбюро расследований раскрыл детали по делу об убийстве ребенка под Киевом". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"