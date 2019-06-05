В Переяславе-Хмельницком похоронили пятилетнего Кирилла Тлявова

На похороны мальчика собрались более ста человек, приехало много журналистов

Фото: ukrinform.ru.

В Переяславе-Хмельницком Киевской области похоронили пятилетнего Кирилла Тлявова, который погиб от огневого ранения. На похороны мальчика собрались более ста человек, приехало много журналистов, сообщает "Укринформ".

Священник отслужил панихиду по погибшему.

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу, 31 мая, в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

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