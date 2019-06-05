Сделать стартовой
27,21
30,59
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Переяславе-Хмельницком похоронили пятилетнего Кирилла Тлявова

5 июня, 15:35

На похороны мальчика собрались более ста человек, приехало много журналистов

Фото: ukrinform.ru
Фото: ukrinform.ru.

В Переяславе-Хмельницком Киевской области похоронили пятилетнего Кирилла Тлявова, который погиб от огневого ранения. На похороны мальчика собрались более ста человек, приехало много журналистов, сообщает "Укринформ".

Священник отслужил панихиду по погибшему.

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу, 31 мая, в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег похороны, переяслав-хмельницкий, Тлявов

Вы сейчас просматриваете новость " В Переяславе-Хмельницком похоронили пятилетнего Кирилла Тлявова". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аваков рассказал, что ждет экс-начальника полиции Киевской области Ценова

Сегодня, 14:52

Дмитрий Ценов отправится на службу в зону проведения операции Объединенных сил

Убийство копами ребенка под Киевом: Аваков сделал заявление

Сегодня, 14:18

Аваков выступил против того, чтобы глава Нацполиции Князев подал в отставку, сам он тоже уходить с поста не планирует

Убийство полицейскими ребенка: под Киевом прошла акция протеста, есть пострадавшие

Сегодня, 11:53

Пострадали двое полицейских

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Сегодня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков: две версии одного развода

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

У Зеленского выступили с новой инициативой из-за Крыма

Кому опасно пить кефир?

Тест: угадаете ли вы звезд по их детским фотографиям?

Слёзы в суде: Дарья Валитова и Алана Мамаева не сдержали эмоций

Фотофакт: дочь Кристины Орбакайте растет ее точной копией

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Сегодня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Сегодня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

Вчера, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Вчера, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Ученые показали лицо человека, жившего 1300 лет назад: фото

Как кошки воспринимают своих хозяев?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь