Глава Минздрава Украины назвала "самый страшный вирус в мире": видео

Министр Скалецкая обратилась к украинцам перед эвакуацией сограждан из Китая

Украинское правительство уже выделило деньги на обсервацию граждан, эвакуируемых из эпицентра вспышки коронавируса COVID-19 – китайской провинции Хубэй.

Об этом в обнародованном 17 февраля видеообращении заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"На внеочередном заседании правительства мы выделили деньги на мероприятия по обсервации людей из Китая. Эвакуацию будем осуществлять с учетом всех рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по алгоритмам, которые применяются во всем мире", – сказала она.

Глава Минздрава повторила, что эвакуироваться 18 февраля смогут только граждане без признаков ОРВИ, а проверять пассажиров будут китайские врачи.

"Правительство обеспечит людей средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Все члены команды прошли соответствующее обучение от Центра общественного здоровья. После приземления будут осуществлены все меры безопасности. Самолет направлен на санитарную стоянку. Все необходимые таможенные процедуры будут осуществляться в костюмах биозащиты. До города обсервации пассажиры и члены команды с охраной прибудут отдельными транспортными средствами", – отметила Скалецкая, добавив, что по прилету всех пассажиров поместят на 14-дневный карантин. В тренде Россия задержала украинских рыбаков: что нужно знать

Министр напомнила, что на сегодня в Украине пока не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, поэтому повода для паники нет.

"Самый страшный вирус в мире – это паника. Поэтому призываю не верить в слухи и фейки", – подчеркнула глава Минздрава.

Напомним, что вместе с 49 украинцами из Уханя планируется эвакуировать 25 иностранных граждан.

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