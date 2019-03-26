Глава Нацполиции уплатил за год около миллиона гривен алиментов: электронная декларация Князева
Согласно декларации, за прошлый год Князев получил 1,9 млн грн дохода в виде зарплаты и гонораров
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев за прошлый год заплатил около 1 млн грн алиментов. Об этом свидетельствует его электронная декларация. Так, по данным декларации, за 2018 год Князев уплатил 926 333 грн алиментов. В то же время, информация об уплаченных алиментах в электронной декларации за 2017 год отсутствует.
Согласно декларации, за прошлый год Князев получил 1,9 млн грн дохода в виде зарплаты и гонораров.
Глава Нацполиции также указал в декларации 1,3 млн грн, 10 тыс. долларов и 10 тыс. евро наличности. Кроме того, на счету "ПриватБанка" Князев хранит около 326 тыс. грн.
В декларации указана квартира в Чабанах Киевской области площадью 87,5 кв. м, 25% которой находится в собственности Князева, и является его зарегистрированным местом жительства.
Также он указал квартиру в Броварах Киевской области, площадью 79,9 кв. м, которая полностью находится в его собственности, и аренду квартиры в комплексе специальных объектов "Фортеця" МВД, площадью 172,9 кв. м.
В собственности главы Нацполиции также находятся два земельных участка, площадью по 1 тыс. кв. м в Житомирской и Киевской областях. Транспортные средства в декларации отсутствуют.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко за 2018 год получил 19,675 млн гривен дохода в качестве дивидендов и процентов. Соответствующие показатели были опубликованы главой государства в Едином государственном реестре деклараций.
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Как сообщалось, украинцам разрешили автоматическое заполнение е-деклараций о доходах. Если информация отобразилась неправильно, ее можно изменить в ручном режиме.
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