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Глава Нацполиции уплатил за год около миллиона гривен алиментов: электронная декларация Князева

Сегодня, 19:01

Согласно декларации, за прошлый год Князев получил 1,9 млн грн дохода в виде зарплаты и гонораров

Сергей Князев. Фото: Нацполиция
Сергей Князев. Фото: Нацполиция.
Глава Нацполиции уплатил за год около миллиона гривен алиментов: электронная декларация Князева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a59/0ca/5c9a590ca46f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a59/0ca/5c9a590ca46f8.jpg Украина Согласно декларации, за прошлый год Князев получил 1,9 млн грн дохода в виде зарплаты и гонораров

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев за прошлый год заплатил около 1 млн грн алиментов. Об этом свидетельствует его электронная декларация. Так, по данным декларации, за 2018 год Князев уплатил 926 333 грн алиментов. В то же время, информация об уплаченных алиментах в электронной декларации за 2017 год отсутствует.

Согласно декларации, за прошлый год Князев получил 1,9 млн грн дохода в виде зарплаты и гонораров.

Глава Нацполиции также указал в декларации 1,3 млн грн, 10 тыс. долларов и 10 тыс. евро наличности. Кроме того, на счету "ПриватБанка" Князев хранит около 326 тыс. грн.

В декларации указана квартира в Чабанах Киевской области площадью 87,5 кв. м, 25% которой находится в собственности Князева, и является его зарегистрированным местом жительства.

Также он указал квартиру в Броварах Киевской области, площадью 79,9 кв. м, которая полностью находится в его собственности, и аренду квартиры в комплексе специальных объектов "Фортеця" МВД, площадью 172,9 кв. м.

В собственности главы Нацполиции также находятся два земельных участка, площадью по 1 тыс. кв. м в Житомирской и Киевской областях. Транспортные средства в декларации отсутствуют.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко за 2018 год получил 19,675 млн гривен дохода в качестве дивидендов и процентов. Соответствующие показатели были опубликованы главой государства в Едином государственном реестре деклараций.

Также читайте, сколько получают Кличко и его заместители.

Как сообщалось, украинцам разрешили автоматическое заполнение е-деклараций о доходах. Если информация отобразилась неправильно, ее можно изменить в ручном режиме.

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Тег декларация, алименты, князев, декларация о доходах

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УНН

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