Глава Укрэксимбанка внес за себя 3 миллиона гривен залога

Задержанный ранее в этом месяце глава Укрэксимбанка Александр Гриценко внес назначенный судом залог в размере 3 млн гривен. Об этом 26 ноября сообщил его адвокат Денис Демин.
"На минувшей неделе он внес залог в размере 3 млн грн", – сказал юрист.
Как сообщалось, 16 ноября сотрудники Службы безопасности Украины по поручению Генпрокуратуры задержали главу Укрэксимбанка в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Общую сумму ущерба, который банкир нанес государству, оценивается в 100 млн долларов.
По мнению адвоката Гриценко, задержание было осуществлено без постановления суда с грубыми нарушениями закона и при отсутствии законных оснований, однако в СБУ утверждают, что задержание проходило в строгом соответствии с требованиями законодательства.
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