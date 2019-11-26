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Глава Укрэксимбанка внес за себя 3 миллиона гривен залога

26 ноября, 18:36

Известный банкир Александр Гриценко выполнил условие суда для освобождения

Александр Гриценко. Фото: скриншот

Александр Гриценко. Фото: скриншот

Задержанный ранее в этом месяце глава Укрэксимбанка Александр Гриценко внес назначенный судом залог в размере 3 млн гривен. Об этом 26 ноября сообщил его адвокат Денис Демин.

"На минувшей неделе он внес залог в размере 3 млн грн", – сказал юрист.

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Как сообщалось, 16 ноября сотрудники Службы безопасности Украины по поручению Генпрокуратуры задержали главу Укрэксимбанка в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

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Общую сумму ущерба, который банкир нанес государству, оценивается в 100 млн долларов.

По мнению адвоката Гриценко, задержание было осуществлено без постановления суда с грубыми нарушениями закона и при отсутствии законных оснований, однако в СБУ утверждают, что задержание проходило в строгом соответствии с требованиями законодательства.

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Укрэксимбанк залог банкиры Александр Гриценко

Источник: Интерфакс-Украина

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